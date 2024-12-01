المرصد السوري: الغارات الجوية الكثيفة أوقفت تقدّم الفصائل في ريف حماة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 08:58 صباحاً - ذكر المرصد السوري، أن الغارات الجوية الكثيفة التي يشنها سلاح الجو السوري أوقفت تقدّم الفصائل المسلحة في ريف حماة.

كما قال مصدر عسكري سوري لمراسل وكالة نوفوستي، إن سلاح الجو السوري قصف قافلة مركبات مدرعة للإرهابيين على طريق حلب-دمشق السريع، مما أدى إلى تعطيل هجومهم.

وأضاف المصدر: “نفذت الطائرات الحربية السورية عدة هجمات على رتل من العربات المدرعة للإرهابيين على طريق السيارات M-5. خطط الإرهابيون لتنفيذ هجوم لكن سلاح الجو أفشل مخططاتهم ودمر معداتهم”.

وشن الطيران الحربي السوري- الروسي غارات على محاور جنوب شرقي إدلب وجنوب إدلب وسهل الغاب مستهدفا تحركات الجماعات المسلحة وآلياتهم وتجمعاتهم ومقراتهم.

واستهدفت الغارات مقر قيادي مركزي لـ"جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام) يرجح أن زعيمها المعروف بـ "أبو محمد الجولاني'' كان بداخله.

كما استهدفت غارات عنيفة للطيران السوري الروسي خطوط إمداد "النصرة" في محيط سهل الغاب بريف حماة وسط سوريا.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أكدت أن التصدي للهجوم- الذي بدأته الجماعات المسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء الماضي- قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.

من جانبه قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في حميميم العقيد البحري أوليج إيجناسيوك، إن الجيش السوري تمكن خلال الـ 24 ساعة الماضية، من القضاء على ما لا يقل عن 300 مسلح في حلب وإدلب.

ويأتي ذلك على خلفية هجمات للمسلحين وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".

جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.

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