تعرض رئيس وزراء اليابان لحادث مروري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:36 صباحاً - أفادت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية بأن سيارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا وقعت في حادث مروري في محافظة توتوري بمنطقة تشوجوكو جنوب جزيرة هونشو اليابانية.

وأشارت القناة إلى أن سيارة رئيس الوزراء اصطدمت بإحدى السيارات المرافقة في الموكب.

وفي التفاصيل، ذكرت القناة أن السيارة التي كانت تقل رئيس الوزراء اصطدمت بسيارة أمن كانت تسير أمامها.

وأكدت القناة أن رئيس الوزراء الياباني لم يصب بأذى، وفقط أدى الحادث إلى توقف الموكب لفترة قصيرة، ثم استأنفت السيارات بعد ذلك سيرها وفقا للمخطط المحدد.

يشار إلى أن شيجيرو إيشيبا يشغل منصب رئيس الوزراء الخامس والستين لليابان ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي منذ عام 2024.

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