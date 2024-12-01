إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 أشخاص في إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:20 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي تقرير أولي، قال الجيش الإسرائيلي "انطلقت صفارات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، والتفاصيل لاحقا".

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان لاحق: "بعد انطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 06:21-06:22 (صباح الأحد) في مناطق الشفيلة ولخيش واليركون، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

إصابات بعد إطلاق الصاروخ من اليمن

ومن جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأمس السبت، كان الجيش الإسرائيلي أعلن أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية في البحر الأبيض المتوسط اعترضت طائرة مسيرة في طريقها إلى إسرائيل كانت قادمة من الشرق.

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