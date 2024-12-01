صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وانتشار طواقم الإنقاذ بعد هجوم صاروخي من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:04 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق بوسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مضيفا أنه سيتم إعلان المزيد من التفاصيل لاحقا.

كما أشار موقع واللا إلى انتشار طواقم إنقاذ بوسط إسرائيل بعد بلاغ يفيد بسقوط صاروخ في إحدى المناطق.

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