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صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وانتشار طواقم الإنقاذ بعد هجوم صاروخي من اليمن - أخبار كلمتك

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صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وانتشار طواقم الإنقاذ بعد هجوم صاروخي من اليمن - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وانتشار طواقم الإنقاذ بعد هجوم صاروخي من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:04 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق بوسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مضيفا أنه سيتم إعلان المزيد من التفاصيل لاحقا.
كما أشار موقع واللا إلى انتشار طواقم إنقاذ بوسط إسرائيل بعد بلاغ يفيد بسقوط صاروخ في إحدى المناطق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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