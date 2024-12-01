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مقتل 18 مسلحا في كمين لجهة مجهولة بإدلب وفقدان الاتصال بـ 3 مجموعات مسلحة في حلب - أخبار كلمتك

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مقتل 18 مسلحا في كمين لجهة مجهولة بإدلب وفقدان الاتصال بـ 3 مجموعات مسلحة في حلب - أخبار كلمتك

مقتل 18 مسلحا في كمين لجهة مجهولة بإدلب وفقدان الاتصال بـ 3 مجموعات مسلحة في حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:25 صباحاً - قتل 18 مسلحا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي إدلب السورية.


وذكرت مصادر خاصة في إدلب بحسب "سبوتنيك"، فجر اليوم الأحد، أنه قتل 18 مسلحا وأصيب آخرون جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة في حي جمعية الزهراء غرب مدينة إدلب السورية.


وأكدت المصادر نفسها، أنه في حادث منفصل، تم فقدان الاتصال بثلاث مجموعات مسلحة دخلوا أحياء ضاحية (حلب الجديدة)، صباح اليوم، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.
وفي مدينة اللاذقية، ألقت وحدة من الجيش السوري القبض على مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقعه على محور بلدة (سلمى) بريف اللاذقية الشمالي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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