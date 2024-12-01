مقتل 18 مسلحا في كمين لجهة مجهولة بإدلب وفقدان الاتصال بـ 3 مجموعات مسلحة في حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:25 صباحاً - قتل 18 مسلحا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي إدلب السورية.



وذكرت مصادر خاصة في إدلب بحسب "سبوتنيك"، فجر اليوم الأحد، أنه قتل 18 مسلحا وأصيب آخرون جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة في حي جمعية الزهراء غرب مدينة إدلب السورية.



وأكدت المصادر نفسها، أنه في حادث منفصل، تم فقدان الاتصال بثلاث مجموعات مسلحة دخلوا أحياء ضاحية (حلب الجديدة)، صباح اليوم، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

وفي مدينة اللاذقية، ألقت وحدة من الجيش السوري القبض على مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقعه على محور بلدة (سلمى) بريف اللاذقية الشمالي.

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