مقتل 18 مسلحا في كمين لجهة مجهولة بإدلب وفقدان الاتصال بـ 3 مجموعات مسلحة في حلب - أخبار كلمتك

مقتل 18 مسلحا في كمين لجهة مجهولة بإدلب وفقدان الاتصال بـ 3 مجموعات مسلحة في حلب - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في سعر العدس بالأسواق، والفول السائب يفاجئ المصريين - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في سعر العدس بالأسواق، والفول السائب يفاجئ المصريين - أخبار كلمتك

تعرف على موديلات هواتف سامسونج الداعمة للشريحة الإلكترونية ESIM - أخبار كلمتك

تعرف على موديلات هواتف سامسونج الداعمة للشريحة الإلكترونية ESIM - أخبار كلمتك

للمرة الأولى منذ وقف القتال، مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت - أخبار كلمتك

للمرة الأولى منذ وقف القتال، مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد حجم المناطق العشوائية غير الآمنة التي تمت إزالتها - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد حجم المناطق العشوائية غير الآمنة التي تمت إزالتها - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:42 - قصف جوى إسرائيلي يستهدف خان يونس واقتحامات بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:42 - قصف جوى إسرائيلي يستهدف خان يونس واقتحامات بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:42 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:42 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

بتعليق وداعية إسلامي، حرب تصريحات مبطنة تشتعل بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب - أخبار كلمتك

بتعليق وداعية إسلامي، حرب تصريحات مبطنة تشتعل بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب - أخبار كلمتك

مش كل العشب أخضر، أسطورة ليفربول يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح تتعلق بعقده - أخبار كلمتك

مش كل العشب أخضر، أسطورة ليفربول يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح تتعلق بعقده - أخبار كلمتك

ترامب يختار كاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" - أخبار كلمتك

ترامب يختار كاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

للمرة الأولى منذ وقف القتال، مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
للمرة الأولى منذ وقف القتال، مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت - أخبار كلمتك

للمرة الأولى منذ وقف القتال، مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:09 صباحاً - لبنان، في خرق جديد ومتكرر لقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حلقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، فجر الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

 

مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت

وأفادت بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة فوق العاصمة اللبنانية، حيث كانت مرئية في الأحياء الوسطى والضواحي الجنوبية طوال اليوم.

فيما قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان: إن "مسيرة معادية تحلق على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار".

 

جيش الاحتلال يعترف بخرق الهدنة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف بخرق الهدنة في لبنان وقال، أمس السبت، إن سلاح الجو قصف مركبة عسكرية في منطقة تستخدم لتصنيع السلاح من قبل ‎حزب الله في عمق ‎لبنان، على حد زعمه.

 

حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة

 وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، في بيان عاجل، حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة حتى إشعار آخر، مهددا باستهدافهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: “بيان عاجل إلى سكان لبنان ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: ”شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

 

وواصل جيش الاحتلال أكاذيبه قائلا: "‏الجيش لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر.. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

وتابع: “يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: "الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة”.

 

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

 والجمعة، ارتكب جيش الاحتلال 17 خرقا لـ اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق فجر الأربعاء الماضي إلى 35.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت الخروقات بقضائي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب) وقضاء صور في محافظة الجنوب، وتنوعت بين قصف بالمدفعية والدبابات والطيران الحربي والمسير، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوجلات، وتجريف أراض ومنازل واقتلاع أشجار زيتون، وتحليق للطيران المسير والاستطلاعي، وإطلاق قنابل مضيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق