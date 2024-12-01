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بعد فيديو الرهينة الأمريكي، واشنطن تهدد حماس وتطالبها بإطلاق سراح جميع المحتجزين - أخبار كلمتك

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بعد فيديو الرهينة الأمريكي، واشنطن تهدد حماس وتطالبها بإطلاق سراح جميع المحتجزين - أخبار كلمتك

بعد فيديو الرهينة الأمريكي، واشنطن تهدد حماس وتطالبها بإطلاق سراح جميع المحتجزين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:16 صباحاً - حذرت الإدارة الأمريكية حركة حماس من أنها ستزيد من الضغط عليها من خلال فرض العقوبات، مطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن.


وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت في بيان له، يوم السبت، تعليقا على مقطع فيديو المواطن الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر، نشرته "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لـ "حماس" في وقت سابق، إنه "تذكير قاس بتصرفات "حماس" ضد مواطني دول متعددة، بما في ذلك بلدنا".

وأكد أن الإدارة الأمريكية على اتصال مع عائلة ألكسندر.

وقال: إن "الحرب (في قطاع غزة) كانت ستتوقف غدا... لو وافقت "حماس" على إطلاق سراح الرهائن، لكنها رفضت القيام بذلك".

وأعاد إلى الأذهان كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن هناك "فرصة حاسمة لإبرام الصفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف أن "هذه الصفقة على الطاولة الآن"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل "العمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح مواطنينا بما في ذلك من خلال الجهود الدبلوماسية وزيادة الضغط على إرهابيي "حماس" من خلال العقوبات وإجراءات إنفاذ القانون وغيرها من التدابير".

وأكد أن الولايات المتحدة "لن تتوقف أبدا عن جهودها لتأمين إطلاق سراحهم على الفور".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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