متظاهرون يضرمون النيران في مبنى البرلمان الجورجي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:21 صباحاً - أضرم المتظاهرون المحتشدون أمام مبنى البرلمان الجورجي في تبليسي النيران بداخل المبنى.

وأكد مصدر أن الحريق حدث بسبب رمي المفرقعات النارية في اتجاه نوافذ مبنى البرلمان.

وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين ألقوا بالمفرقعات والألعاب النارية باتجاه مبنى البرلمان لعدة ساعات، ونتيجة لذلك تطايرت المفرقعات إلى إحدى النوافذ، ما أدى إلى اندلاع الحريق.



وأضاف المصدر أنه ليس هناك معلومات حتى اللحظة عن وصول فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ونظمت مظاهرة مناهضة للحكومة في تبليسي خارج البرلمان الجورجي في شارع روستافيلي، حيث تجمع الآلاف من المتظاهرين وأغلقت حركة السير في محيط البرلمان، كما لم يبلغ عن اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية في جورجيا جرت في 26 أكتوبر الماضي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فقد فاز حزب الحلم الجورجي الحاكم الذي يؤيد الحفاظ على علاقات ودية مع روسيا ويعارض فرض عقوبات على موسكو، بنسبة 53.93% من الأصوات، في حين جمعت أربعة أحزاب معارضة ما مجموعه 37.78% من الأصوات.

ورفضت الأحزاب المعارضة الموالية للغرب الاعتراف ببيانات لجنة الانتخابات المركزية، متهمة السلطات بتزوير النتائج، وبدأت بتنظيم مسيرات احتجاجية، تطالب بإلغاء نتائج التصويت وإجراء انتخابات جديدة.

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