خبير عسكري: أسلحة جبهة النصرة الإرهابية قادمة من تركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:05 صباحاً - قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن الجندي المصري على مر التاريخ يموت من أجل الدفاع عن أرضه، مشيرًا إلى أنه شارك في 3 حروب ورأى العسكري المصري متمسكًا بأرضه.

سيطرة هيئة تحرير الشام على حلب



وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "Ten"، أن جبهة النصرة "جبهة تحرير الشام" دخلت أمس وسيطرت على حلب، وقريبة من السيطرة على حماة السورية".

سيطرة جبهة النصر على الطريق الرابط بين دمشق وحلب

وأشار إلى أن استرداد حلب من قبل الجيش السوري خلال الفترة المقبلة، سيكون أمرًا صعبًا، خاصة وأن جبهة النصرة سيطرت على الطريق الرابط بين دمشق وحلب.

القناة 12: تنسيق إسرائيلي أمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا تركيا تتهم أمريكا بإشعال الحرب في سوريا ودعم جماعات إرهابية بالمنطقة

من أين دخلت الأسلحة الي سوريا؟



وأضاف أن جبهة النصرة الإرهابية شنت هجومًا على الجيش العربي السوري بأسلحة متقدمة، وجميع هذه الأسلحة دخلت إلى سوريا عبر أنقرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية، أمس السبت، إن هناك تنسيقا وطيدا بين الجيشين الإسرائيلي ونظيره الأمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.