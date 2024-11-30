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القناة 12: تنسيق إسرائيلي أمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا - أخبار كلمتك

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القناة 12: تنسيق إسرائيلي أمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا - أخبار كلمتك

القناة 12: تنسيق إسرائيلي أمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:38 مساءً - قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية، السبت، إن هناك تنسيقا وطيدا بين الجيشين الإسرائيلي ونظيره الأمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا.

 

تنسيق أمريكي إسرائيلي بشأن سوريا

وكشفت القناة أن  رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عقد نهاية الأسبوع اجتماعًا أمنيًا طارئًا مع كبار أعضاء المؤسسة الأمنية، لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا واحتمالات انهيار الحكومة السورية.

 

تضرر البنى التحتية في سوريا

ووفقًا لتقرير القناة، أشار المسؤولون العسكريون إلى أن "البنى التحتية الإيرانية داخل سوريا قد تضررت بشكل كبير، وسقط الكثير منها في أيدي المتمردين".

وأضاف التقرير أن حزب الله قد يحوّل اهتمامه إلى سوريا لدعم الحكومة السورية، ما قد يعزز فرص الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

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كما توقع المسؤولون الأمنيون أن تتوسع حرية الحركة العملياتية لإسرائيل داخل سوريا نتيجة لهذه التطورات. ومع ذلك، حذروا من أن "انهيار الحكومة السورية قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، مما قد يشكل تهديدات عسكرية جديدة لإسرائيل".

 

من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن روسيا زادت استثماراتها في دعم الحكومة السورية، بما يشمل الضغط على تركيا للحد من نشاط المتمردين، وإرسال جنرالات كبار إلى سوريا لقيادة العمليات العسكرية. وفي الوقت ذاته، تستمر إيران في إرسال قوات لدعم الحكومة السورية.

 

يأتي هذا النقاش في ظل تعقيدات المشهد السوري المتشابك، حيث تتابع إسرائيل الوضع من كثب وسط مخاوف من تداعيات انهيار الحكومة السورية على أمنها القومي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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