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بن زايد يؤكد لـ الأسد دعم الإمارات للدولة السورية في محاربة الإرهاب - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:22 مساءً - أجرى الرئيس السوري  بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا وعددا من الملفات الإقليمية.

 

الأسد يبحث مع رئيس الإمارات التطورات الأخيرة في سوريا


وشدد الرئيس الأسد خلال الاتصال على أن "سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".

 

ومن جانبه، أكد محمد بن زايد خلال الاتصال وقوف بلاده مع الدولة السورية ودعمها في محاربة الإرهاب وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وفي السياق ذاته بحث الرئيس السوري  في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة في سوريا، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

 

الأسد والسوداني يبحثان تطورات الأوضاع في حلب والعراق

وقالت الرئاسة السورية في بيان: "الرئيس بشار الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعددًا من القضايا العربية والدولية".

وأضافت: "الرئيس محمد شياع السوداني يؤكد خلال الاتصال أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسورية لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته، مؤكدا تمسُّك بلاده باستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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