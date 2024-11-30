وزير الصحة: 51 مليار جنيه فاتورة التأمين الصحي لعلاج المواطنين سنويا (فيديو) - أخبار كلمتك

وزير الصحة: 51 مليار جنيه فاتورة التأمين الصحي لعلاج المواطنين سنويا (فيديو) - أخبار كلمتك

الكشف عن الامر الذي سيتسبب بتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن الامر الذي سيتسبب بتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:33 - برد وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:33 - برد وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

نجم ألمانيا السابق: لا يوجد أي تشابه بين مرموش وصلاح لكنه يمتلك إمكانيات رائعة - أخبار كلمتك

نجم ألمانيا السابق: لا يوجد أي تشابه بين مرموش وصلاح لكنه يمتلك إمكانيات رائعة - أخبار كلمتك

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

الدوري المصري، الحنفي حكما للمارد الأحمر والبنك الأهلي وإبراهيم محمد لإنبي والإسماعيلي - أخبار كلمتك

الدوري المصري، الحنفي حكما للمارد الأحمر والبنك الأهلي وإبراهيم محمد لإنبي والإسماعيلي - أخبار كلمتك

وصل لـ 7 جنيهات، انخفاض أسعار الزيت في الأسواق - أخبار كلمتك

وصل لـ 7 جنيهات، انخفاض أسعار الزيت في الأسواق - أخبار كلمتك

الإعلان عن جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية في دورتها السابعة لعام 2024 (صور) - أخبار كلمتك

الإعلان عن جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية في دورتها السابعة لعام 2024 (صور) - أخبار كلمتك

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

موعد عرض حلقات مسلسل وتر حساس 2024 - أخبار كلمتك

موعد عرض حلقات مسلسل وتر حساس 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الأسد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الأوضاع في حلب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأسد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الأوضاع في حلب - أخبار كلمتك

الأسد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الأوضاع في حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:06 مساءً - بحث الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة في سوريا، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

الأسد والسوداني يبحثان تطورات الأوضاع في حلب والعراق

وقالت الرئاسة السورية في بيان: "الرئيس بشار الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعددًا من القضايا العربية والدولية".

وأضافت: "الرئيس محمد شياع السوداني يؤكد خلال الاتصال أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسورية لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته، مؤكدا تمسُّك بلاده باستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الجيش السوري يصدر بيانا جديدا حول التطورات في حلب وإدلب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق