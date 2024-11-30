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شرطة طالبان تعتقل مزارعي خشخاش في حملة لمكافحة المخدرات - أخبار كلمتك

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شرطة طالبان تعتقل مزارعي خشخاش في حملة لمكافحة المخدرات - أخبار كلمتك

شرطة طالبان تعتقل مزارعي خشخاش في حملة لمكافحة المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - أعلنت السلطات الأفغانية اليوم السبت إلقاء مسؤولين من حركة "طالبان" القبض على 31 شخصا على خلفية زراعة الخشخاش في ولاية بدخشان بشمال شرقي أفغانستان.

اعتقال 31 أفغانيا بتهمة زراعة الخشخاش

وقال ضابط بإدارة مكافحة المخدرات في الولاية إن المشتبه بهم كانوا من السكان المحليين لقرى مختلفة بثلاث مناطق في بدخشان.

وأضاف المسؤول أنه تمت إحالة قضايا المحتجزين إلى المحكمة المحلية في الولاية لإجراء مزيد من التحقيقات.

وتأتي الاعتقالات في إطار جهود طالبان الجارية للقضاء على تجارة المخدرات.

يذكر أن القائد الأعلى لحركة طالبان أصدر أمرا في 2022 يحظر زراعة كافة أنواع المخدرات وتهريبها وبيعها. وأدى هذا إلى انخفاض شديد في إنتاج الأفيون في أفغانستان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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