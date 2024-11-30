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مجلس الوزراء السوري يكشف تطورات الموقف في حلب وحقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

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مجلس الوزراء السوري يكشف تطورات الموقف في حلب وحقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

مجلس الوزراء السوري يكشف تطورات الموقف في حلب وحقيقة انسحاب الجيش من حماة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:41 مساءً - قال عبد القادر عزوز المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري:"نخوض حربا على المستوي الإقليمي والدولي، ومؤخرًا قامت تركيا بتوحيد جميع الفصائل الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة وشنوا هجوما صباح يوم الأربعاء على مدينة حلب، في ظل عدم وجود كثافة من عناصر الجيش العربي السوري في تلك المنطقة".

 

من وراء العملية الإرهابية بحلب؟


ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إلي أن تركيا قامت باستقدام اآلاف الإرهابيين مع عتاد عسكري، واستهدفت مدينة حلب، وروعت المدنيين بها.


تحرك الجيش العربي السوري

وأشار إلي أن قوات الجيش العربي السوري أعادت التموضع مجددا، وتعمل على التحضير لعملية جراحية دقيقة لاستئصال الإرهابيين من مدينة حلب، وعدم وقوع أي خسائر مادية أو بشرية لسكان المدينة من المدنيين.

 

وأوضح: أن الكثير من الإرهابيين انتشروا بشكل واسع في أحياء مدينة حلب، وهناك نزوح كثيف من الأهالي خوفا من قدوم الإرهابيين.

 


تنسيق سوري روسي 

وأكد: أن هناك تواصلا وتنسيقا مع القيادة الروسية للعمل على رد نوعي ضد الإرهابية، ولا صحة لما يتردد عن انسحاب الجيش السوري من مدينة حماة، وهذه جزء من الحرب النفسية.


 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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