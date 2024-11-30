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منظمة المطبخ العالمي تعلن تعليق عملياتها في غزة - أخبار كلمتك

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منظمة المطبخ العالمي تعلن تعليق عملياتها في غزة - أخبار كلمتك

منظمة المطبخ العالمي تعلن تعليق عملياتها في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 08:06 مساءً - أعلنت منظمة "المطبخ العالمي"، اليوم السبت، تعليق عملياتها في قطاع غزة، بعدما أصابت غارة إسرائيلية سيارة تقل طاقما تابعا لها.

تعليق عمليات المطبخ العالمي في غزة

وفي وقت سابق أكد جيش الاحتلال أنه قتل فردا في طاقم منظمة "وورلد سنترال كيتشن المطبخ المركزي العالمي"، وصفته بأنه "إرهابي"، مدعية مشاركته في هجوم شنته حركة حماس في الـ7 من شهر أكتوبر من عام 2023، على جنوب إسرائيل.

وأشارت المنظمة في بيان، نقلته "رويترز"، إلى أن "لا علم لها بأن أحدا ممن كانوا في السيارة له صلة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر".

 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت مصادر فلسطينية، عن مقتل ثلاثة موظفين من منظمة "المطبخ العالمي" الدولية العاملة في قطاع غزة، إثر غارة جوية إسرائيلية.

وقالت المصادر إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تسير على شارع صلاح الدين (محور فيلادلفيا)؛ ما أدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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