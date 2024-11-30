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المرصد السوري: القوات الروسية تنسحب من مطار حماة العسكري - أخبار كلمتك

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المرصد السوري: القوات الروسية تنسحب من مطار حماة العسكري - أخبار كلمتك

المرصد السوري: القوات الروسية تنسحب من مطار حماة العسكري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - أعلن المرصد السوري، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن القوات الروسية انسحبت من مطار حماة العسكري في سوريا.

وفي السياق ذاته أكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، أنه لا صحة للأخبار التي تنشرها التنظيمات الإرهابية المسلحة بشأن انسحاب الجيش السوري من حماة.

 

الجيش السوري ينفي انسحابه من حماة 

وأضاف المصدر العسكري السوري، أن وحدات القوات المسلحة تتمركز في مواقعها بالريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل.

وأكد المصدر العسكري أن الطيران الحربي السوري والروسي يستهدف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم.

وفي وقت سابق زعمت الفصائل المسلحة في سوريا وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة، أنها  سيطرت على مورك في ريف حماة، وذلك في ظل استمرار المعارك الشرسة مع الجيش السوري.  

الفصائل المسلحة تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي

وادعت الفصائل المسلحة أنها سيطرت على مطار حلب الدولي، في حين قال الجيش السوري إن الفصائل تتدفق بكثافة عبر الحدود الشمالية لمدينة حلب والتعزيزات العسكرية وصلت محاور القتال.   

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المشاركة المتحالفة معها، اليوم السبت، سيطرتها على مدينة إدلب بالكامل.

الفصائل المسلحة تسيطر على مدينة إدلب بالكامل

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن إدلب أصبحت تحت سيطرة الهيئة، لافتًا إلى أن "الجيش السوري سلّم حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا قبل إدلب". 

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن "الهيئة قد تنتقل إلى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، وهنا ينتهي وجود السلطة السورية في كامل الشمال السوري".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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