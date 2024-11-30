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تركيا تتهم أمريكا بإشعال الحرب في سوريا ودعم جماعات إرهابية بالمنطقة - أخبار كلمتك

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تركيا تتهم أمريكا بإشعال الحرب في سوريا ودعم جماعات إرهابية بالمنطقة - أخبار كلمتك

تركيا تتهم أمريكا بإشعال الحرب في سوريا ودعم جماعات إرهابية بالمنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - قال  وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت:"نحذر الولايات المتحدة الأمريكية من مخاطر دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".

تركيا تتهم أمريكا بإشعال الحرب في سوريا 

وأضاف هاكان فيدان:" أن أمريكا تعيد إحياء هذه المجموعات وبدون دعم الولايات المتحدة لن تنجو هذه المجموعات"، مؤكدا أن تركيا ملتزمة بسلامة أراضي سوريا، ولن تسمح لأي منظمة إرهابية في المنطقة بالتطور إلى دولة".

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده ليست منخرطة في الصراع الدائر بمحافظة حلب، لكن أنقرة ستتخذ خطوات احتياطية.

جلسة بعنوان الخرب والنظام

وأوضح فيدان خلال افتتاح جلسة بعنوان الحرب والنظام أن تركيا وسط هذه الحروب، وفي هذه الجغرافيا الهشة، تلعب دورًا متزايدًا في ضمان السلام والاستقرار الإقليميين، مبينًا أن بلاده غير منخرطة في الصراع الدائر في حلب، لكنها ستتخذ خطوات احتياطية.

حقيقة الاستقرار في سوريا

وطالب وزير الخارجية التركي بــ"الانتباه إلى حقيقة أن الاستقرار في سوريا والعراق والشرق الأوسط، وجنوب القوقاز، وشرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك البحر الأسود، هو الهدف الأساس لتركيا".

وأعرب عن أن تركيا، التي تُظهر موقفًا مبدئيًا وفعالًا، تقدم مساهمات بناءة في حل النزاعات، من خلال بذل جهود دبلوماسية مكثفة كوسيط وميسر ووسيط نزيه بين الأطراف.

وأكد فيدان أن تركيا دافعت دائمًا عن مبدأ أن استمرار الحروب ليس عقبة أمام الحوار، كما أكد أنه لم يتردد أبدًا في التأكيد بصوت عالٍ على أوجه القصور في النظام.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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