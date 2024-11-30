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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب آخران في معارك بقطاع غزة اليوم.

وفي المقابل أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة من نوع الياسين 105 في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أسفر عن إصابة جنود كانوا داخلها.

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية 

وقالت كتائب القسام في بيانها: "إنه فور خروج الجنود المصابين تم استهداف الدبابة مرة أخرى بقذيفة أخرى مضادة للدروع".

وبالأمس الجمعة أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها، مسئوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة.

كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن عملية أرئيل

وقالت كتائب القسام في بيانها: "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة، فأصاب 9، منهم 3 في حالة حرجة".

وأضافت كتائب القسام: "الحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها، ونزف لشعبنا العظيم الشهيد القسامي المجاهد سامر حسين منفذ العملية البطولية قرب أرئيل".

وشهدت مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية أمس الجمعة، عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ركاب إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وفق ما أفاد به جهاز الإسعاف الإسرائيلي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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