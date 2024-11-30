تركيا تكشف حقيقة موقفها من الصراع في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن بلاده ليست منخرطة في الصراع الدائر بمحافظة حلب، لكن أنقرة ستتخذ خطوات احتياطية.

جلسة بعنوان الخرب والنظام

وأوضح فيدان خلال افتتاح جلسة بعنوان الحرب والنظام أن تركيا وسط هذه الحروب، وفي هذه الجغرافيا الهشة، تلعب دورًا متزايدًا في ضمان السلام والاستقرار الإقليميين، مبينًا أن بلاده غير منخرطة في الصراع الدائر في حلب، لكنها ستتخذ خطوات احتياطية.

حقيقة الاستقرار في سوريا

وطالب وزير الخارجية التركي بــ"الانتباه إلى حقيقة أن الاستقرار في سوريا والعراق والشرق الأوسط، وجنوب القوقاز، وشرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك البحر الأسود، هو الهدف الأساس لتركيا".

وأعرب عن أن تركيا، التي تُظهر موقفًا مبدئيًا وفعالًا، تقدم مساهمات بناءة في حل النزاعات من خلال بذل جهود دبلوماسية مكثفة كوسيط وميسر ووسيط نزيه بين الأطراف.

وأكد فيدان أن تركيا دافعت دائمًا عن مبدأ أن استمرار الحروب ليس عقبة أمام الحوار، كما أكد أنه لم يتردد أبدًا في التأكيد بصوت عالٍ على أوجه القصور في النظام.

ولفت إلى أن بلاده شخصت المشكلة، واقترحت الحلول وعملت على تحويل النظام الدولي، وقال إن الظلم مستمر في كل مجال في النظام الدولي، وللأسف هذا الوضع جعل مفهوم القوة هي الحق حقيقة واقعة.

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