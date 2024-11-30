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مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف سر موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف سر موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف سر موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - قال الدكتور ديفيد دي روش، المسئول السابق في البنتاجون، إن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة، بعدما نجحت في وقف الحرب في لبنان، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب واتساعها يؤدي إلى تداعيات خطيرة.

 

وقف إطلاق النار في لبنان

وأضاف «دي روش»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وقف إطلاق النار في لبنان جاء بعد تقديم ضمانات لـإسرائيل بعدم مد حزب الله بأسلحة وصواريخ.

 

استعادة حزب الله لقوته 

وأشار إلي أن حزب الله أيضًا كان يريد وقف إطلاق النار حتى يستعيد قوته واستقراره في المنطقة ، ولابد من تفعيل كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حتى لا يشتعل الأمر مرة أخرى.

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الرئيس الأمريكي بطيء في اتخاذ القرارات

وتابع: «على الحكومة اللبنانية تفعيل كل القرارات الصادرة التي ترتبط بوقف إطلاق النار»، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بطيء جدًا في اتخاذ القرارات بخصوص وقف الحروب في المنطقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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