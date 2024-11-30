أرملة الملحن الراحل محمد رحيم تعلق على حفل تأبينه بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

أرملة الملحن الراحل محمد رحيم تعلق على حفل تأبينه بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وسط غزة - أخبار كلمتك

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وسط غزة - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة في سوريا تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة في سوريا تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

وردنا الآن .. بشرى سارة جديدة بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

وردنا الآن .. بشرى سارة جديدة بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وسط غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة من نوع الياسين 105 في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أسفر عن إصابة جنود كانوا داخلها.

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية 

وقالت كتائب القسام في بيانها: "إنه فور خروج الجنود المصابين تم استهداف الدبابة مرة أخرى بقذيفة أخرى مضادة للدروع".

وبالأمس الجمعة أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها، مسئوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة.

كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن عملية أرئيل

وقالت كتائب القسام في بيانها: "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة، فأصاب 9، منهم 3 في حالة حرجة".

وأضافت كتائب القسام: "الحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها، ونزف لشعبنا العظيم الشهيد القسامي المجاهد سامر حسين منفذ العملية البطولية قرب أرئيل".

وشهدت مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية أمس الجمعة، عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ركاب إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وفق ما أفاد به جهاز الإسعاف الإسرائيلي.

تفاصيل عملية أرئيل 

أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية نفذها مهاجمان، حيث تم "تحييد" أحد المنفذين، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تطارد المنفذ الثاني. وأظهرت الصور الأولية أن المهاجم أطلق النار من مقدمة الحافلة، فيما تم نقل المصابين بواسطة مروحيات إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الدولة السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق