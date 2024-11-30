وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الدولة السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - جرى مساء أمس اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ووزير الخارجية والمغتربين بـ الجمهورية العربية السورية بسام صباغ.

وزير الخارجية السوري يقيم الأوضاع في حلب وإدلب

وتم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك.

وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الدولة السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة

وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر الداعم لـ الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.

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