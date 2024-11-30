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وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الدولة السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الدولة السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الدولة السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً -  جرى مساء أمس اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ووزير الخارجية والمغتربين بـ الجمهورية العربية السورية بسام صباغ.

وزير الخارجية السوري يقيم الأوضاع في حلب وإدلب

وتم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك. 

وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الدولة السورية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة 

وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر  الداعم لـ الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.

وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث مصرع مواطن مصري في ميلانو

بدر عبد العاطى يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع G7

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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