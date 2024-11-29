جبهة النصرة تزعم السيطرة على حلب كاملة خلال ساعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:02 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن تنظيم جبهة النصرة زعم أنه خلال ساعات قليلة سيتم تأمين حلب عسكريًّا وأمنيًّا ليعلن بعدها سيطرتها على المدينة كاملة.

جبهة النصرة تزعم سيطرتها الكاملة على حلب خلال ساعات

ويأتي ذلك بعدما قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليج إجناسيوك، اليوم الجمعة، إن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قضى على ما لا يقل عن 400 مسلح هاجموا محافظتي حلب وإدلب.

الجيش السوري بدعم روسي يتصدي لمقاتلي جبهة النصرة

وأضاف إجناسيوك خلال مؤتمر صحفي اليوم: "منذ الساعة 7:50 يوم 27 نوفمبر، هاجمت الجماعات المسلحة غير الشرعية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب ويقاتل الجيش العربي السوري بثبات مدعوما من القوات الجوية الروسية".

وتابع: "أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تكبد الإرهابيون خسائر كبيرة في المعدات والأفراد، وقتل ما لا يقل عن 400 شخص".

وأشار إجناسيوك إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 13 هجوما على مواقع قوات الحكومة السورية من مقاتلي جبهة النصرة: 12 منها في محافظة إدلب، وهجوم آخر في محافظة حلب.

ويأتي ذلك بعد إصدار الجيش السوري في وقت سابق من اليوم بيانا أكد فيه أن القوات المسلحة السورية تواصل تصديها لهجوم إرهابي واسع شنته التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب حيث كبدها الجيش خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي التابع للجيش السوري استهدف مقرات قيادة جبهة النصرة في مدينتي إدلب والدانا.

الطيران الحربي السوري يستهدف مقرات جبهة النصرة

وفي السياق ذاته أصدرت القيادة العامة للجيش السوري بيانا حول الأحداث في مدينتي حلب وإدلب، ذكرت فيه أن "القوات المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".

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