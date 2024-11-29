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المندوب الدائم لمصر في جنيف يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

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المندوب الدائم لمصر في جنيف يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

المندوب الدائم لمصر في جنيف يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - التقى السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم ب فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

التزام مصر بتعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان

تناول الاجتماع التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار برنامج التعاون الفني وبناء القدرات، والذي يعكس التزام مصر بتعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال. 

إعداد لجلسة مناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل

كما استعرض الاجتماع الجهود الوطنية الجارية لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الهامة على صعيد ملف حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وبخاصة الجهود الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة مصر لتقاريرها الوطنية الدورية أمام اللجان التعاقدية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة مناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير ٢٠٢٥.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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