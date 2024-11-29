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في خرق جديد للهدنة، الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق قرى جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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في خرق جديد للهدنة، الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق قرى جنوب لبنان - أخبار كلمتك

في خرق جديد للهدنة، الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق قرى جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن  الطائرات الإسرائيلية الاستطلاعية والمسيرة حلقت فوق قرى قضاء صور جنوبي لبنان.

جيش الاحتلال يقصف هدفا لحزب الله 

وفي وقت سابق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه رصد تحركا لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله بجنوب لبنان واستهدفها جويا.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة الجزيرة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على  بلدات في جنوب لبنان، وذلك على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ يوم الأربعاء الماضي.

ويوم أمس الخميس، أعلن  الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف النار عدة مرات اليوم وأمس.

خروقات جيش الاحتلال للأراضي اللبنانية 

وقال الجيش اللبناني في بيان صادر عنه: "إن الخروق الإسرائيلية لوقف النار تضمنت التحليق الجوي واستهداف الأراضي اللبنانية"، مضيفا: نتابع هذه الخروق بالتنسيق مع المراجع المختصة.

وفي المقابل قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن  قوات الاحتلال شنت غارة جوية على لبنان.

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على لبنان 

وزعم دانيال هاجاري في بيان صادر عنه: قبل قليل تم رصد نشاط عسكري داخل موقع  لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان".

وادعى هاجاري، أنه تم إحباط التهديد من خلال غارة جوية نفذها الطيران الحربي، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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