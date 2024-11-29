السفير التركي بالقاهرة: الشركات التركية توفر آلاف من فرص العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:36 مساءً - عقدت سفارة تركيا في القاهرة اجتماعها التشاوري السنوي مع الشركات التركية التي لديها استثمارات في مصر أو التي بدأت أو تخطط للاستثمار في مصر وذلك في مقر السفارة.
وحضر الاجتماع التشاوري أصحاب الشركات وكبار المسئولين التنفيذيين الذين يمثلون 50 شركة تركية.
أهم شريك رائد في تجارة مصر الخارجية
وفي كلمته في الاجتماع، أشار السفير صالح موطلو شن إلى أن أهم رابط بين تركيا ومصر، وهو العمود الفقري للعلاقات، هو التعاون التجاري والاقتصادي.
وقال إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أعلنت شركتان تركيتان منفصلتان عن بناء مصنعين جديدين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم الانتهاء منهما خلال عام على أقصى تقدير.
وقال إن القيمة الإجمالية لهذين الاستثمارين تزيد على 100 مليون دولار وتوفر فرص عمل لما يقرب من 10 آلاف شخص.
وأشار إلى أن تركيا لا تزال أهم شريك رائد في تجارة مصر الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد على أن الاستثمارات المتبادلة أصبحت بارزة بشكل متزايد في هذه العلاقات.
وأشار السفير شن أن زيارة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان للقاهرة في 14 فبراير الماضي وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة في 4 سبتمبر الماضي قد خلقت توافقًا في الآراء حول تشجيع ودعم الاستثمارات المتبادلة.
وذكر السفير شن أن الرئيس رجب طيب أردوغان رحب باستثمارات الشركات التركية في مصر.
وفي هذا السياق، ذكر السفير أن الشركات التركية أبدت اهتماما أكثر بالاستثمار في مصر منذ عام 2023، مستفيدة من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين تركيا ومصر في العام الماضي.
وفي هذا السياق، ذكر أن أكثر من 100 شركة تركية تقدمت إلى مكتب الملحق التجاري بالسفارة خلال العام الماضي للحصول على معلومات حول بيئة الاستثمار في مصر.
وذكر أن بعض هذه الشركات المائة قامت بتأسيس شركاتها في مصر وبعضها بدأ في الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي كان هناك العديد من الوفود التجارية الفردية والجماعية والزيارات التجارية إلى مصر، وأن العديد من المستثمرين قد حضروا إلى السفارة وتلقوا المشورة على أعلى المستويات.
وأشار إلى أنه في الفترة الماضية قام السفير صالح موطلو شن بمشاركة المستشارين التجاريين بعقد اجتماع شامل مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين لتقييم البيئة التجارية والاستثمارية في مصر.
وأضاف السفير صالح موطلو شن إلى أن التحركات التنموية وخاصة استثمارات البنية التحتية التي بدأها الرئيس السيسي في إطار رؤية 2030 قد أثمرت عن نتائج، وقد حققت مصر تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل.
وتابع السفير قائلا أن مصر تقدم فرصة كبيرة من حيث الموانئ والبنية التحتية خاصة للشركات التركية العاملة في مجال التصدير. كما أشار إلى أن البنية التحتية للقطارات في مصر يتم تحديثها وتحديثها بشكل سريع، ويتم إنشاء خطوط جديدة بما في ذلك القطارات السريعة.
بالإضافة انخفاض تكاليف الطاقة في مصر والأيدي العاملة الماهرة للاستثمارات التركية.
وذكر أن مصر لا تزال تقدم مزايا وجاذبية كبيرة للمستثمرين الأتراك بشبكة تجارتها الحرة مع أوروبا وأمريكا والدول العربية والأفريقية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الشركات التركية تُسرع من وتيرة توسع استثماراتها الحالية في الشركات المستثمرة القائمة.
كما ذكر السفير شن أيضًا أن معظم المستثمرين الحاليين في طور توسيع أعمالهم. موضحا أن السلطات المصرية مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار سواء من خلال اللوائح الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية.
وقال أنه في الفترة المقبلة على وجه الخصوص، ومع مساهمات الشركات التركية، ستظهر تحسينات وفرص كبيرة في البنية التحتية الفرعية للمناطق الصناعية في مصر.
السفارة ملتزمة بدعم المستثمرين الأتراك في مصر
وأكد أن السفارة ملتزمة بدعم المستثمرين الأتراك في مصر من أجل التوسع والنمو والاستثمارات الجديدة في مصر على أساس نهج مربح للجانبين ومن أجل الحفاظ على مكانتهم التنافسية في العالم. وذكر أن السفارة تواصل ترحيبها ودعمها لاستثماراتهم بغرض دخول الأسواق.
وفي هذا السياق، أكد السفير شن على ضرورة أن تولي الشركات التركية والمستثمرين الأتراك أهمية للتشاور والتنسيق مع السفارة.
كما شكر السفير شن المحافظين والسلطات المركزية والوزارات على فتح أبوابهم للمستثمرين والشركات التركية والاجتماع معهم على أعلى مستوى أو دعمهم.
وقدم المستثمرون الأتراك خلال اللقاء معلومات عن أنشطتهم في مصر وخططهم الجديدة. كما أعربوا عن تقديرهم للاتصالات التي أجرتها السفارة مع السلطات المصرية لحل المشاكل التي واجهتهم في بعض القضايا والاهتمام الذي أبدته السلطات المصرية في حل مشاكلهم.
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