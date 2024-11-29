السفير التركي بالقاهرة: الشركات التركية توفر آلاف من فرص العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:36 مساءً - عقدت سفارة تركيا في القاهرة اجتماعها التشاوري السنوي مع الشركات التركية التي لديها استثمارات في مصر أو التي بدأت أو ‏تخطط للاستثمار في مصر وذلك في مقر السفارة.

و‎حضر الاجتماع التشاوري أصحاب الشركات وكبار المسئولين ‏التنفيذيين الذين يمثلون 50 شركة تركية‎.‎

أهم شريك رائد في تجارة مصر الخارجية



وفي كلمته في الاجتماع، أشار السفير صالح موطلو شن إلى أن أهم رابط بين تركيا ومصر، وهو العمود الفقري للعلاقات، هو ‏التعاون التجاري والاقتصادي‎.‎‏

وقال إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أعلنت شركتان تركيتان منفصلتان عن بناء مصنعين جديدين في المنطقة الاقتصادية لقناة ‏السويس، على أن يتم الانتهاء منهما خلال عام على أقصى تقدير‎.‎‏

وقال إن القيمة الإجمالية لهذين الاستثمارين تزيد على 100 ‏مليون دولار وتوفر فرص عمل لما يقرب من 10 آلاف شخص. ‎

وأشار إلى أن تركيا لا تزال أهم شريك رائد في تجارة مصر الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد ‏على أن الاستثمارات المتبادلة أصبحت بارزة بشكل متزايد في هذه العلاقات‎.‎

وأشار السفير شن أن زيارة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان للقاهرة في 14 فبراير الماضي وزيارة الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي لأنقرة في 4 سبتمبر الماضي قد خلقت توافقًا في الآراء حول تشجيع ودعم الاستثمارات المتبادلة‎.‎



وذكر السفير شن أن الرئيس رجب طيب أردوغان رحب باستثمارات الشركات التركية في مصر‎.‎‏

وفي هذا السياق، ذكر السفير أن الشركات التركية أبدت اهتماما أكثر بالاستثمار في مصر منذ عام 2023، مستفيدة من التطورات الإيجابية ‏التي شهدتها العلاقات بين تركيا ومصر في العام الماضي‎.‎

وفي هذا السياق، ذكر أن أكثر من 100 شركة تركية تقدمت إلى مكتب الملحق التجاري بالسفارة خلال العام الماضي للحصول ‏على معلومات حول بيئة الاستثمار في مصر.

وذكر أن بعض هذه الشركات المائة قامت بتأسيس شركاتها في مصر وبعضها بدأ ‏في الاستثمار في مصر‎. ‎



وأشار إلى أنه خلال العام الماضي كان هناك العديد من الوفود التجارية الفردية والجماعية والزيارات التجارية إلى مصر، وأن ‏العديد من المستثمرين قد حضروا إلى السفارة وتلقوا المشورة على أعلى المستويات‎.‎



وأشار إلى أنه في الفترة الماضية قام السفير صالح موطلو شن بمشاركة المستشارين التجاريين بعقد اجتماع شامل مع جمعية ‏الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين لتقييم البيئة التجارية والاستثمارية في مصر‎.‎‏

وأضاف السفير صالح موطلو شن إلى أن ‏التحركات التنموية وخاصة استثمارات البنية التحتية التي بدأها الرئيس السيسي في إطار رؤية 2030 قد أثمرت عن نتائج، وقد ‏حققت مصر تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل‎.‎



وتابع السفير قائلا أن مصر تقدم فرصة كبيرة من حيث الموانئ والبنية التحتية خاصة للشركات التركية العاملة في مجال ‏التصدير‎.‎‏ كما أشار إلى أن البنية التحتية للقطارات في مصر يتم تحديثها وتحديثها بشكل سريع، ويتم إنشاء خطوط جديدة بما في ‏ذلك القطارات السريعة‎. ‎‏

بالإضافة انخفاض تكاليف الطاقة في مصر والأيدي العاملة الماهرة للاستثمارات التركية‎.‎



وذكر أن مصر لا تزال تقدم مزايا وجاذبية كبيرة للمستثمرين الأتراك بشبكة تجارتها الحرة مع أوروبا وأمريكا والدول العربية ‏والأفريقية‎.‎‏ وفي هذا السياق، أشار إلى أن الشركات التركية تُسرع من وتيرة توسع استثماراتها الحالية في الشركات المستثمرة ‏القائمة‎. ‎







كما ذكر السفير شن أيضًا أن معظم المستثمرين الحاليين في طور توسيع أعمالهم‎. ‎‏ موضحا أن السلطات المصرية مستمرة في ‏تحسين بيئة الاستثمار سواء من خلال اللوائح الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية‎.‎



وقال أنه في الفترة المقبلة على وجه الخصوص، ومع مساهمات الشركات التركية، ستظهر تحسينات وفرص كبيرة في البنية ‏التحتية الفرعية للمناطق الصناعية في مصر‎.‎

السفارة ملتزمة بدعم المستثمرين الأتراك في مصر

وأكد أن السفارة ملتزمة بدعم المستثمرين الأتراك في مصر من أجل التوسع والنمو والاستثمارات الجديدة في مصر على أساس ‏نهج مربح للجانبين ومن أجل الحفاظ على مكانتهم التنافسية في العالم‎.‎‏ وذكر أن السفارة تواصل ترحيبها ودعمها لاستثماراتهم ‏بغرض دخول الأسواق‎.‎



وفي هذا السياق، أكد السفير شن على ضرورة أن تولي الشركات التركية والمستثمرين الأتراك أهمية للتشاور والتنسيق مع ‏السفارة‎.‎

كما شكر السفير شن المحافظين والسلطات المركزية والوزارات على فتح أبوابهم للمستثمرين والشركات التركية والاجتماع ‏معهم على أعلى مستوى أو دعمهم‎. ‎



وقدم المستثمرون الأتراك خلال اللقاء معلومات عن أنشطتهم في مصر وخططهم الجديدة. كما أعربوا عن تقديرهم للاتصالات ‏التي أجرتها السفارة مع السلطات المصرية لحل المشاكل التي واجهتهم في بعض القضايا والاهتمام الذي أبدته السلطات ‏المصرية في حل مشاكلهم‎.‎



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