سفير تركيا بالقاهرة يشير إلى إمكانية إجراء تعاون وثيق بين الجامعات التركية والمصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - زار السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شين جامعة النيل وأشار إلى أن هناك آفاق للتعاون بين مصر والجامعات التكنولوجية في تركيا.

وتأتي الزيارة بدعوة من رئيس الجامعة أ.د. وائل عقل، بحضور المستشار التعليمي بالسفارة التركية بالقاهرة إبراهيم أصلان، ونائب رئيس جامعة النيل البروفيسور جوهانسن عيد، ود. نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، ود. نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة، ود. عصام رشدي نائب رئيس الجامعة. ‏

وفي اللقاءات، تحدث رئيس الجامعة وائل عقل عن تاريخ الجامعة وأسلوب قيادتها والأهمية الخاصة التي توليها الجامعة لطلابها والتعليم والبحث والتطوير وخاصة التكنولوجيا والابتكار.

توافق على التعاون مع جامعة النيل

وقال رئيس الجامعة إنها تعمل بشكل وثيق للغاية مع المؤسسات الصناعية وشركات التكنولوجيا، خاصة في قطاع التكنولوجيا، وأوضح أيضًا أنهم وقعوا اتفاقية تعاون وثيق مع قسم البحث والتطوير لشركة بيكو، إحدى أكبر استثمارات تركيا في مصر.

وأضاف أن الجامعة أقيمت على مساحة 70 ألف متر مربع، وأنه عندما تأسست في منطقة 6 أكتوبر لم يكن هناك مباني حولها، ولكن الآن يتم بناء ست كليات جديدة بالإضافة إلى الكليات القائمة. ‏

وأوضح رئيس الجامعة أنهم يريدون النمو معًا من خلال الشراكات مع الجامعات ومجمعات التكنولوجيا في تركيا

ردًا على ذلك، قال السفير شين إنه كدولتين شقيقتين، فمن الطبيعي أن تتعاون تركيا ومصر وتنموا معًا في مجمعات التكنولوجيا والجامعات التقنية.

وقال السفير التركي، إنه من الممكن التعاون مع الجامعات والمجمعات التكنولوجية في تركيا، مثل جامعة الشرق الأوسط التقنية، وجامعة إسطنبول التقنية، وجامعة يلدز التقنية، ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي.

وقام السفير خلال الزيارة بجولة في أقسام الابتكار والبحث والتطوير في الجامعة والتي تهدف إلى تدريب رواد الأعمال على المشاريع الصغيرة والتعاونية ودعم الصناعة. ‎

وتم خلال اللقاء الاتفاق بين السفارة والجامعة على مواصلة التواصل فيما يتعلق بأنشطة التعاون.

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