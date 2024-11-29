السفير التركي بالقاهرة: أكثر من نصف استثماراتنا في أفريقيا موجهة إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - نظمت سفارة تركيا بالقاهرة اجتماعًا بمشاركة السفراء الأفارقة في القاهرة في إطار الشراكة التركية الأفريقية.‏

وحضر الاجتماع السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية المصرية والهجرة والمصريين المقيمين ‏بالخارج، للشؤون الأفريقية والمندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية، وسفير الكاميرون عميد سفراء الدول الأفريقية.

الشراكة التركية ‏الأفريقية في مصر

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة السفارة في القاهرة، تم التطرق إلى التعاون الذي تم تنفيذه في إطار الشراكة التركية ‏الأفريقية في إطار مؤتمرات القمة واجتماعات وزراء الخارجية وبرامج العمل المعتمدة.‏

وذكر السفير صالح موطلو شن في كلمته أن مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا.

وذكر أن أكثر من نصف ‏الاستثمارات التركية في أفريقيا موجهة إلى مصر مضيفا إن عدد سفارات تركيا في أفريقيا الذي كان 12 سفارة في عام 2002 ‏وصل اليوم إلى 44 سفارة وسيصل قريبًا إلى 50 سفارة، موضحا أن وكالة التعاون والتنسيق التركية قدمت حتى الآن مساعدات ‏تنموية بقيمة 2.5 مليار دولار لأفريقيا.‏

فرص تعاون واسعة لشركات المقاولات التركية والمصرية في أفريقيا

وأشار السفير شن إلى وجود فرص تعاون واسعة لشركات المقاولات التركية والمصرية في أفريقيا.

وأكد على أن آفاق تركيا ‏ومصر للتعاون مع الدول الأفريقية على أساس تاريخي قوي في إطار المساواة والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة في أفريقيا ‏واسعة وكبيرة للغاية.‏

وأشار السفير نادر فتح العليم ممثل الاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، إلى تعدد أوجه التعاون بين تركيا والاتحاد ‏الأفريقي.

وذكر أن المؤتمر الذي عقد في 3 نوفمبر أظهر التقدم المحرز في مجالات السلام والأمن والاستقرار والمعلوماتية ‏والتجارة والاستثمارات. وأشار إلى أن دعم تركيا يقف دائمًا وراء الدول الأفريقية.

وشدد على أن الاتحاد الأفريقي وتركيا ‏متضامنان ومتعاونان في القضايا الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية، وعلى الساحة الدولية.‏

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