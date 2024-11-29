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75 شهيدا في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا شمال غزة - أخبار كلمتك

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75 شهيدا في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا شمال غزة - أخبار كلمتك

75 شهيدا في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:46 مساءً - أعلنت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 75 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا في مجزرتين منفصلتين وقعتا بحق عائلة أحمد والبابا ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرتين في بيت لاهيا 

وأكدت هيئة الدفاع المدني في  قطاع غزة، اليوم، أن سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ لم تستطع الوصول لمكان المجزرتين بسبب منع الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية وتقارير بأن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى أكثر من 44300، ومقتل رئيس قسم العناية المركز في مستشفى كمال عدوان بقصف من مسيرة إسرائيلية.

تفصيلا، قالت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، ارتفعت إلى 44363 قتيلا.

وأضافت الوزارة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، ما أدى إلى مقتل 33 مواطنا وإصابة 137 آخرين.

وأوضحت أن عدد الجرحى في قطاع غزة ارتفع إلى 105070 جريحا.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

مستشفى كمال عدوان

وعلى الصعيد ذاته، أفادت تقارير بمقتل رئيس قسم العناية المركز في مستشفى كمال عدوان، الدكتور أحمد زياد الكحلوت، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية..

وكان مدير مستشفى كمال عدوان، في شمال غزة، أصيب بجروح خطرة، ليل السبت الأحد، بعدما قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة المستشفى الذي لا يزال يعمل جزئيا، على ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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