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الجيش السوري ينسحب من مدينة سراقب بعد سيطرة الفصائل المسلحة عليها - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:40 مساءً - أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، اليوم الجمعة، بأن الجيش السوري انسحب من مدينة سراقب.

 وأفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم، بأن الفصائل المسلحة السورية سيطرت على مدينة سراقب جنوبي حلب.

وقبل وقت سابق، وصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيطرة على مدينة حلب بأنها صعبة جدًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الاشتباكات تدور حاليًا في ضواحي المدينة الغربية، خاصة في منطقة البحوث العلمية والمناطق القريبة من أطراف المدينة.

حركة نزوح كبيرة للسكان في في سوريا

وأكد أن القسم الغربي من مدينة حلب يشهد حركة نزوح كبيرة للسكان باتجاه المناطق الشرقية أو خارج المدينة، في ظل اقتراب هيئة تحرير الشام من مشارف المدينة.

هيئة تحرير الشام تسيطر على تلة إستراتيجية في أطراف حلب الغربية

وتمكنت هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها من السيطرة على 55 قرية وبلدة وتلة إستراتيجية في أطراف حلب الغربية وريفها الجنوبي.

وهذه المناطق تشمل طريق دمشق–حلب الدولي، الذي انقطع بشكل كامل منذ يوم أمس؛ ما أجبر الراغبين في مغادرة حلب على استخدام طريق خناصر جنوب غرب المدينة باتجاه البادية السورية.

وأشار المرصد إلى أن الهيئة تسعى للسيطرة على مدينة سراقب وقطع طرق حلب–دمشق وحلب–اللاذقية الدوليتين، وهي خطوات تهدد بإعادة الوضع الميداني إلى ما كان عليه في أواخر العام 2019؛ ما يعني خسارة كل المكاسب التي حققتها قوات الجيش السوري، خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية مقتل 254 شخصًا، بينهم 24 مدنيًا، بينما توزعت باقي الحصيلة بين 144 قتيلًا من هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، و86 قتيلًا من قوات النظام، بينهم 25 من الميليشيات الموالية للجيش. 

ووصفت المعركة بـ"الضخمة"، حيث تستخدم فيها طائرات الجيش بشكل مكثف إلى جانب الطائرات المسيرة التي تستخدمها الفصائل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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