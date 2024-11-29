الطيران الحربي السوري يستهدف مقرات قيادة جبهة النصرة في إدلب والدانا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي التابع للجيش السوري استهدف مقرات قيادة جبهة النصرة في مدينتي إدلب والدانا.

الطيران الحربي السوري يستهدف مقرات جبهة النصرة

وفي السياق ذاته أصدرت القيادة العامة للجيش السوري بيانا حول الأحداث في مدينتي حلب وإدلب، ذكرت فيه أن "القوات المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".

وفي المقابل ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن جبهة النصرة والفصائل السورية المسلحة، ادعت أنها سيطرت على أحياء الراشدين وحلب الجديدة والحمدانية في حلب.

الفصائل السورية المسلحة تسيطر على 5 أحياء غرب حلب

وبثت الفصائل السورية المسلحة عددا من مقاطع الفيديو ادعت فيها أنها أحرزت تقدما وسط مدينة حلب، وذلك خلال معارك مع الجيش السوري.

ونقلت قناة الحدث عن مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن قوله: إن الفصائل السورية و"النصرة" سيطرت على 5 أحياء غرب حلب وتقدمت مسافة 8 كيلومترات داخل المدينة".

وقبل وقت سابق، وصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيطرة على مدينة حلب بأنها صعبة جدًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الاشتباكات تدور حاليًا في ضواحي المدينة الغربية، خاصة في منطقة البحوث العلمية والمناطق القريبة من أطراف المدينة.

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