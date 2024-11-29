تفاصيل مسلسل الجاسوسية ‏The Agency - أخبار كلمتك

تفاصيل مسلسل الجاسوسية ‏The Agency - أخبار كلمتك

سيدات طائرة الأهلي يفزن على سموحة ببطولة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

سيدات طائرة الأهلي يفزن على سموحة ببطولة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الإعلامية سحر الخولاني - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الإعلامية سحر الخولاني - أخبار كلمتك

القادسية يخطف فوزا مثيرا من الخليج في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القادسية يخطف فوزا مثيرا من الخليج في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك بثنائية بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك بثنائية بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

تنفيذا للعقوبة، إمام عاشور يتدرب منفردا في التتش تحت قيادة مساعد كولر - أخبار كلمتك

تنفيذا للعقوبة، إمام عاشور يتدرب منفردا في التتش تحت قيادة مساعد كولر - أخبار كلمتك

آخر مستجدات انتفاضة صنعاء عقب جريمة قتل شخصية بارزة - أخبار كلمتك

آخر مستجدات انتفاضة صنعاء عقب جريمة قتل شخصية بارزة - أخبار كلمتك

"العامة للبترول" تنجح فى إضافة بئرين بحريين للإنتاج بإجمالى 1000 برميل يوميًا - أخبار كلمتك

"العامة للبترول" تنجح فى إضافة بئرين بحريين للإنتاج بإجمالى 1000 برميل يوميًا - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة (صور) - أخبار كلمتك

البتكوين تقترب من 100 ألف دولار مع انقسام حول مستقبلها - أخبار كلمتك

البتكوين تقترب من 100 ألف دولار مع انقسام حول مستقبلها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

سلام بالقوة، أول تعليق لمبعوث ترامب في أوكرانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سلام بالقوة، أول تعليق لمبعوث ترامب في أوكرانيا - أخبار كلمتك

سلام بالقوة، أول تعليق لمبعوث ترامب في أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب  لإنهاء الصراع الروسي - الأوكراني قبل توليه رئاسة البيت الأبيض في يناير المقبل، إذ شهدت الساعات الماضية الخطوة الأولى نحو تنفيذ وعده الانتخابي بإحلال السلام بين البلدين، والتي أثارت حالة من الترقب والخوف داخل كييف من تداعياتها على مسار الصراع خلال الفترة المقبلة.

انهاء الصراع الروسي  الاوكراني

واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية، صديقه المقرب، وصاحب خطة السلام في أوكرانيا الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مبعوثًا أمريكًيا للحرب الأوكرانية الروسية. 

وفي أعقابها، قدّم كيلوج، اقتراحًا لإنهاء الحرب بين البلدين، يتمثل في «تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لصالح روسيا»، وفقًا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

أول تعليق لمبعوث ترامب في أوكرانيا

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للحرب الأوكرانية الروسية، كيث كيلوج، في أول تعليق له بعد قرار تعينه في منصبه: «يشرفني أن أُرشح لهذا المنصب من قبل دونالد ترامب. معًا سنسعى لتحقيق السلام بالقوة، ونعمل على جعل أمريكا والعالم أكثر أمنًا»، في إشارة منه إلى تبني نهج حازم لحل النزاع المستمر.

وفي يونيو الماضي، قدم كيث كيلوغ خطة تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، وتتركز على وقف إطلاق النار وتجميد خطوط المواجهة عند الوضع القائم وقت التسوية، وعلى إثرها أبدى دونالد ترامب اهتمامًا إيجابيًا بالخطة، إلا أنه لم يعلن بعد عن دعمه الكامل لها.

حل الصراع مع روسيا

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقرير لها، أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين اعترفوا بأن أوكرانيا تحتاج إلى التنازل عن بعض الأراضي لحل الصراع مع روسيا، وأن فريق بايدن أيقن فكرة أن ترامب قد يوقف المساعدات لأوكرانيا».

وذكرت الصحيفة أن إمكانية تخلي كييف عن الأراضي كان التفكير فيها في السابق من المحرمات بالنسبة لدول أوروبا، لكنهم الآن يفكرون في الضمانات الأمنية التي يمكن أن تحصل عليها أوكرانيا في مقابل الأراضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

يديعوت أحرونوت: توقعات بعودة القتال في لبنان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق