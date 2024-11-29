سلام بالقوة، أول تعليق لمبعوث ترامب في أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإنهاء الصراع الروسي - الأوكراني قبل توليه رئاسة البيت الأبيض في يناير المقبل، إذ شهدت الساعات الماضية الخطوة الأولى نحو تنفيذ وعده الانتخابي بإحلال السلام بين البلدين، والتي أثارت حالة من الترقب والخوف داخل كييف من تداعياتها على مسار الصراع خلال الفترة المقبلة.

انهاء الصراع الروسي الاوكراني

واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية، صديقه المقرب، وصاحب خطة السلام في أوكرانيا الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مبعوثًا أمريكًيا للحرب الأوكرانية الروسية.

وفي أعقابها، قدّم كيلوج، اقتراحًا لإنهاء الحرب بين البلدين، يتمثل في «تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لصالح روسيا»، وفقًا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

أول تعليق لمبعوث ترامب في أوكرانيا

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للحرب الأوكرانية الروسية، كيث كيلوج، في أول تعليق له بعد قرار تعينه في منصبه: «يشرفني أن أُرشح لهذا المنصب من قبل دونالد ترامب. معًا سنسعى لتحقيق السلام بالقوة، ونعمل على جعل أمريكا والعالم أكثر أمنًا»، في إشارة منه إلى تبني نهج حازم لحل النزاع المستمر.

وفي يونيو الماضي، قدم كيث كيلوغ خطة تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، وتتركز على وقف إطلاق النار وتجميد خطوط المواجهة عند الوضع القائم وقت التسوية، وعلى إثرها أبدى دونالد ترامب اهتمامًا إيجابيًا بالخطة، إلا أنه لم يعلن بعد عن دعمه الكامل لها.

حل الصراع مع روسيا

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقرير لها، أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين اعترفوا بأن أوكرانيا تحتاج إلى التنازل عن بعض الأراضي لحل الصراع مع روسيا، وأن فريق بايدن أيقن فكرة أن ترامب قد يوقف المساعدات لأوكرانيا».

وذكرت الصحيفة أن إمكانية تخلي كييف عن الأراضي كان التفكير فيها في السابق من المحرمات بالنسبة لدول أوروبا، لكنهم الآن يفكرون في الضمانات الأمنية التي يمكن أن تحصل عليها أوكرانيا في مقابل الأراضي.

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