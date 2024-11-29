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سرايا القدس تدك القوات الإسرائيلية المتوغلة في مخيم جباليا بقذائف الهاون - أخبار كلمتك

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سرايا القدس تدك القوات الإسرائيلية المتوغلة في مخيم جباليا بقذائف الهاون - أخبار كلمتك

سرايا القدس تدك القوات الإسرائيلية المتوغلة في مخيم جباليا بقذائف الهاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي - في بيان اليوم الجمعة، أن مقاتليها قصفوا تجمعات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

سرايا القدس تدك القوات الإسرائيلية المتوغلة في مخيم جباليا بقذائف الهاون

وقالت سرايا القدس في بيانها اليوم : "دك مجاهدونا بحمم الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو المتوغلين وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأوضحت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام خط إمداد قوات العدو الصهيوني شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، مسئوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة.

كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن عملية أرئيل

وقالت كتائب القسام في بيانها: "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة، فأصاب 9، منهم 3 في حالة حرجة".

وأضافت كتائب القسام: "الحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها، ونزف لشعبنا العظيم الشهيد القسامي المجاهد سامر حسين منفذ العملية البطولية قرب أرئيل".

وشهدت مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية اليوم الجمعة، عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ركاب إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وفق ما أفاد به جهاز الإسعاف الإسرائيلي.

تفاصيل عملية أرئيل 

أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية نفذها مهاجمان، حيث تم "تحييد" أحد المنفذين، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تطارد المنفذ الثاني. وأظهرت الصور الأولية أن المهاجم أطلق النار من مقدمة الحافلة، فيما تم نقل المصابين بواسطة مروحيات إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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