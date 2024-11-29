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الفصائل السورية المسلحة تسيطر على مدينة سراقب جنوبي حلب - أخبار كلمتك

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الفصائل السورية المسلحة تسيطر على مدينة سراقب جنوبي حلب - أخبار كلمتك

الفصائل السورية المسلحة تسيطر على مدينة سراقب جنوبي حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الجمعة، بأن الفصائل المسلحة السورية سيطرت على مدينة سراقب جنوبي حلب.

وقبل وقت سابق، وصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيطرة على مدينة حلب بأنها صعبة جدًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الاشتباكات تدور حاليًا في ضواحي المدينة الغربية، خاصة في منطقة البحوث العلمية والمناطق القريبة من أطراف المدينة.

حركة نزوح كبيرة للسكان في في سوريا

وأكد أن القسم الغربي من مدينة حلب يشهد حركة نزوح كبيرة للسكان باتجاه المناطق الشرقية أو خارج المدينة، في ظل اقتراب هيئة تحرير الشام من مشارف المدينة.

هيئة تحرير الشام تسيطر على تلة إستراتيجية في أطراف حلب الغربية

وتمكنت هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها من السيطرة على 55 قرية وبلدة وتلة إستراتيجية في أطراف حلب الغربية وريفها الجنوبي.

وهذه المناطق تشمل طريق دمشق–حلب الدولي، الذي انقطع بشكل كامل منذ يوم أمس؛ ما أجبر الراغبين في مغادرة حلب على استخدام طريق خناصر جنوب غرب المدينة باتجاه البادية السورية.

وأشار المرصد إلى أن الهيئة تسعى للسيطرة على مدينة سراقب وقطع طرق حلب–دمشق وحلب–اللاذقية الدوليتين، وهي خطوات تهدد بإعادة الوضع الميداني إلى ما كان عليه في أواخر العام 2019؛ ما يعني خسارة كل المكاسب التي حققتها قوات الجيش السوري، خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية مقتل 254 شخصًا، بينهم 24 مدنيًا، بينما توزعت باقي الحصيلة بين 144 قتيلًا من هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، و86 قتيلًا من قوات النظام، بينهم 25 من الميليشيات الموالية للجيش. 

ووصفت المعركة بـ"الضخمة"، حيث تستخدم فيها طائرات الجيش بشكل مكثف إلى جانب الطائرات المسيرة التي تستخدمها الفصائل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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