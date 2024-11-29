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وفاة طفلين وسيدة اختناقا جراء تدافع حشود الجائعين أمام مخبز في غزة - أخبار كلمتك

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وفاة طفلين وسيدة اختناقا جراء تدافع حشود الجائعين أمام مخبز في غزة - أخبار كلمتك

وفاة طفلين وسيدة اختناقا جراء تدافع حشود الجائعين أمام مخبز في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن طفلين وامرأة عمرها (50 عاما) لقوا حتفهم بسبب تدافع حشود من الفلسطينيين للحصول على الخبز أمام الفرن في بلدة دير البلح بوسط غزة.

وفاة طفلين وسيدة اختناقا في قطاع غزة 

وفي هذا السياق، أكد طبيب في مستشفى الأقصى أن الضحايا الثلاثة ماتوا اختناقا جراء الازدحام أمام مخبز البنا في دير البلح.

وتراجع حجم تدفق الغذاء الذي سمحت به إسرائيل إلى غزة إلى أدنى مستوى له تقريبا خلال الشهرين الماضيين في خضم الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهرا، وفقا لبيانات رسمية إسرائيلية.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة وموظفو الإغاثة إن الجوع واليأس يتزايدان بين سكان غزة وأن جميعهم تقريبا يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

قطاع غزة يعيش مأساة إنسانية 

وتجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة يعتمدون بشكل كبير على المخابز والمطابخ الخيرية، لكي يستطيع الكثيرون الحصول على وجبة واحدة فقط في اليوم لعائلاتهم.

وتسببت الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على قطاع غزة في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه وتدمير واسع النطاق للمباني والبنية التحتية ومقتل وإصابة أكثر من 150 ألف شخص.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها لمناطق متفرقة في قطاع غزة لا سيما شمال ووسط القطاع، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 1400 عائلة "أبيدت بالكامل" من السجل المدني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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