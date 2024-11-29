مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله | صورة - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023 - أخبار كلمتك

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023 - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

المرصد السوري يكشف سيطرة الفصائل المسلحة على 5 أحياء غرب حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

المرصد السوري يكشف سيطرة الفصائل المسلحة على 5 أحياء غرب حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

إطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء - أخبار كلمتك

إطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إذاعة الاحتلال: محاولة لإطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب مدينة الخليل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إذاعة الاحتلال: محاولة لإطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب مدينة الخليل - أخبار كلمتك

إذاعة الاحتلال: محاولة لإطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب مدينة الخليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:47 مساءً - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، محاولة لتنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب مدينة الخليل.

وشهدت مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية اليوم الجمعة، عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ركاب إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وفق ما أفاد به جهاز الإسعاف الإسرائيلي.

تفاصيل العملية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية نفذها مهاجمان، حيث تم "تحييد" أحد المنفذين، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تطارد المنفذ الثاني. 

وأظهرت الصور الأولية أن المهاجم أطلق النار من مقدمة الحافلة، فيما تم نقل المصابين بواسطة مروحيات إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر.

وتعتبر مستوطنة أرئيل واحدة من أكبر المستوطنات في شمال الضفة الغربية ويقطنها آلاف المستوطنين، ما يجعلها هدفًا متكررًا للهجمات.

إصابات بين الجنود في حادث ارئيل

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها صحيفة يديعوت أحرونوت، أن من بين المصابين عددًا من الجنود الإسرائيليين، ما يزيد من حساسية العملية وتأثيرها الأمني.

ردود الفعل الميدانية على حادث ارئيل

في تطور ميداني متزامن، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالتعاون مع كتائب القسام، استهداف خطوط إمداد القوات الإسرائيلية شرق جباليا بقذائف هاون من العيار الثقيل، في تصعيد ملحوظ على جبهة غزة.

وفي الضفة الغربية، أفادت تايمز أوف إسرائيل بتدخل الإسعاف الإسرائيلي بعد إطلاق نار إضافي عند مفترق جيتي أفيسار قرب مستوطنة أرئيل، دون تأكيد على وجود إصابات أخرى.

استنفار أمني في المنطقة

تشهد المنطقة استنفارًا أمنيًا مكثفًا، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط وملاحقة واسعة للمنفذ الثاني، وسط حالة من التأهب تحسبًا لتكرار الهجمات.

تأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما ينذر بمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 44363 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق