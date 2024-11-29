الاستخبارات البريطانية تكشف سر لجوء ‎بوتين للتهديد النووي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - ذكرت الاستخبارات البريطانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلجأ إلى التهديد النووي لإثارة الخوف بشأن تقديم الدعم لأوكرانيا.

مراكز تدريب في أوكرانيا لتعبئة نحو مليون جندي

وقالت الاستخبارات الروسية، اليوم الجمعة، إن الغرب سيقدم على "احتلال" أوكرانيا تحت ستار نشر قوات حفظ السلام.

وأضافت الاستخبارات الروسية: "الناتو ينشر مراكز تدريب في أوكرانيا لتعبئة نحو مليون جندي".

وأمس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تنتج صواريخ أكثر بعشرة أضعاف من دول حلف الناتو مجتمعة.

وشدد بوتين على أنه من المقرر زيادة إنتاج الصواريخ.

بوتين: صاروخ أوريشنيك ليس تحديثا للأنظمة القديمة بل هو تطوير حديث

الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، لا يعتبر تحديثا للأنظمة الصاروخية القديمة لدى روسيا، بل تطوير جديد وحديث.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري ومطوري الصواريخ في الكرملين، أن "مستقبل روسيا يعتمد إلى حد كبير على حل مشاكل العمليات الخاصة".

وتصدر صاروخ "أوريشنيك" Oreshnik الروسي العابر للقارات والمتوسط المدى محركات البحث حول العالم بعد إعلان الرئيس الروسي استخدامه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وسبق أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًّا جديدًا متوسط المدى على أوكرانيا، ردًّا على استخدام كييف هذا الأسبوع لصواريخ أمريكية وبريطانية في ضرب عمق روسيا.

إيقاف الصاروخ الجديد "أوريشنيك"

ووفقا لمؤشرات "Google"، كانت أكثر عمليات البحث في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا خلال الساعات الماضية حول كلمات "أوريشنيك" (أي البندق Oreshnik=Hazel) و"صواريخ فرط صوتية" و"روسيا".

ووفق "Google"، ظهر الاهتمام بالصاروخ الروسي الحديث في جميع أنحاء العالم تقريبًا، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وكذلك أستراليا.

وفي خطاب متلفز للأمة الروسية، حذر الرئيس الروسي من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون قادرة على إيقاف الصاروخ الجديد "أوريشنيك".

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