وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث مصرع مواطن مصري في ميلانو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن كثب مع السلطات الإيطالية، حادث مصرع الشاب المصري رامي الجمل.

سير التحقيقات مع السلطات الإيطالية

وكان د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجه القنصلية العامة المصرية بميلانو فور العلم بالواقعة بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، فور الإنتهاء من التحقيقات.

معرفة ملابسات واقعة الوفاة

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

احتجاجات واشتباكات مع الشرطة الإيطالية بعد دهس مصري بسيارة، ماذا يحدث في ميلانو؟ (صور) استقبال سفينة سياحية بميناء الإسكندرية بعروض فرعونية وفلكلور مصري

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.