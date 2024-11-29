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وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث مصرع مواطن مصري في ميلانو - أخبار كلمتك

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وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث مصرع مواطن مصري في ميلانو - أخبار كلمتك

وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث مصرع مواطن مصري في ميلانو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:00 مساءً -  تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن كثب مع السلطات الإيطالية، حادث مصرع الشاب المصري رامي الجمل.

سير التحقيقات مع السلطات الإيطالية

وكان د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجه القنصلية العامة المصرية بميلانو فور العلم بالواقعة بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، فور الإنتهاء من التحقيقات.

 

معرفة ملابسات واقعة الوفاة

 وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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