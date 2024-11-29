ارتفاع عدد مصابي هجوم مستوطنة أرئيل بالضفة لـ 9 أشخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، 3 منهم حالتهم خطيرة، وقتل منفذ العملية.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطارد مشاركا ثانيا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بعد قتل المنفذ الأول.

كتائب المقاومة تعلن قصف خطوط إمداد الاحتلال بجباليا

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا مع كتائب القسام خط إمداد قوات العدو الإسرائيلي شرق جباليا بقذائف هاون من العيار الثقيل.

من جهتها، أفادت تايمز أوف إسرائيل بتدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق جيتي أفيسار بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.

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