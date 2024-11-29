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ارتفاع عدد مصابي هجوم مستوطنة أرئيل بالضفة لـ 9 أشخاص - أخبار كلمتك

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ارتفاع عدد مصابي هجوم مستوطنة أرئيل بالضفة لـ 9 أشخاص - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد مصابي هجوم مستوطنة أرئيل بالضفة لـ 9 أشخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، 3 منهم حالتهم خطيرة، وقتل منفذ العملية.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطارد مشاركا ثانيا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بعد قتل المنفذ الأول.

كتائب المقاومة تعلن قصف خطوط إمداد الاحتلال بجباليا

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا مع كتائب القسام خط إمداد قوات العدو الإسرائيلي شرق جباليا بقذائف هاون من العيار الثقيل.

من جهتها، أفادت تايمز أوف إسرائيل بتدخل الإسعاف بعد إطلاق نار عند مفترق جيتي أفيسار بالقرب من مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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