مصر تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:16 مساءً - تشارك جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يوافق التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.

الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي

وبهذه المناسبة، تواصل مصر تأكيدها على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتحيي صمود شعبه الباسل أمام الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضده على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وتعيد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

وتعرب مصر عن أسفها لتزامن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع ما يواجهه من عدوان غاشم، وتؤكد مجددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.

حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني

وفي هذا الإطار، تنظم جمهورية مصر العربية مؤتمرا وزاريا دوليا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم ٢ ديسمبر بالقاهرة، لحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في التخفيف من وطأة معاناته الإنسانية.

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