عملية الـ6 آلاف جهاز، خطوات جديدة من إيران في برنامجها النووي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:16 مساءً - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة البرنامج النووي الإيراني، في تقرير اليوم الجمعة، نية طهران نصب ستة آلاف جهاز طرد مركزي جديد لتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة.

التقرير السري الذي تم تسريبه، ونشرته وكالة فرانس برس، قال إن إيران أبلغت الوكالة بنيتها وضع هذه الآلات في الخدمة في موقعي فوردو ونطنز، بمعدل تخصيب يصل إلى 5%، أي ما يزيد قليلًا عن النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق الدولي لعام 2015 التي تبلغ 3,67%.

واتخذ هذا الإجراء ردًا على اعتماد الوكالة في 21 نوفمبر قرارًا منتقدًا لطهران بمبادرة من الغرب.

محادثات جنيف

وتجري في جنيف اليوم الجمعة محادثات بين إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حول البرنامج النووي الإيراني والوضع في الشرق الأوسط وروسيا، قبل أقل من شهرين من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وعشية هذه المحادثات أعلن الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا أنه أجرى في جنيف الخميس "محادثات صريحة" مع مسؤولين إيرانيين، بشأن برنامج طهران النووي.

وقال مورا الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على منصة إكس: إن "تبادلًا صريحًا" للآراء جرى بينه وبين كل من مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وكاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية.

من جانبها، دعت إيران اليوم الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن سلوك اعتبرته "غير مسؤول" بشأن مجموعة من القضايا الدولية، وذلك بعد لقاء أمس.

سلوك أناني

وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، هو جزء من الوفد الإيراني، على إكس، “أكدنا له مجددًا أن على الاتحاد الأوروبي التخلي عن سلوكه الأناني، وغير المسؤول في مواجهة مشكلات هذه القارة وتحدياتها، والقضايا الدولية”.

الاجتماعات ستعقد في مدينة جنيف السويسرية التي سبق أن شهدت أول تقدم في المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران قبل أكثر من عقد قبل التوصل لاحقًا إلى اتفاق في عام 2015. والمحادثات هي الأولى منذ الانتخابات الأميركية، وتهدف إلى استكشاف ما إذا كان من الممكن بناء أي زخم قبل تنصيب ترمب في 20 يناير.

وسيلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني والمفاوض النووي البارز مجيد تخت روانجي مع دبلوماسيين كبار من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بعد أن تجلى مستوى انعدام الثقة بين الجانبين عندما دفعت الدول الثلاث في 21 نوفمبر بقرار ضد إيران كلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد تقرير "وافٍ" عن الأنشطة النووية الإيرانية، بحلول ربيع عام 2025 على الرغم من تعهدات إيران الأحدث، ولكن المحدودة، بالحد من تخصيب اليورانيوم.

وقال دبلوماسيون: إن هذا يجعل اجتماعات جنيف بمثابة محادثات مكثفة تركز على المخاوف المتبادلة بشأن كيفية تعامل ترامب مع الملف.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون وإسرائيليون وإقليميون: إن إدارة ترمب، التي تضم شخصيات معروفة بموقفها المتشدد إزاء إيران مثل مرشحه لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو، ستمضي باتجاه سياسة "الضغط الأقصى" على إيران اقتصاديًا كما حاول خلال رئاسته الأولى.

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