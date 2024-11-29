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جنون العظمة، نتنياهو يدفع رئيسي الأركان والشاباك للاستقالة - أخبار كلمتك

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جنون العظمة، نتنياهو يدفع رئيسي الأركان والشاباك للاستقالة - أخبار كلمتك

جنون العظمة، نتنياهو يدفع رئيسي الأركان والشاباك للاستقالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:40 صباحاً -  كشف موقع "والا" الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم يواجهان انتقادات متزايدة على خلفية خطوات سياسية مثيرة للجدل، تضمنت دفع رئيسي أركان جيش الاحتلال والشاباك للاستقالة.

 

ووفقًا للموقع، تأتي هذه التحركات في سياق قرارات أخرى مثيرة للجدل، من بينها إلغاء الانفصال عن غزة، وفرض قوانين تهدف إلى إضعاف المستشارة القضائية، وتقييد حرية الإعلام، وتعقيد شروط ترشح العرب للكنيست.

 

تُثير هذه التطورات حالة من الجدل السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى معارضو نتنياهو أن هذه السياسات تهدد بتقويض الديمقراطية وفرض قيود على الحريات الأساسية، بينما يعتبرها مؤيدوه ضرورية لتحقيق أجندتهم السياسية.

 

إقالة مديرة مكتب نتنياهو وإنهاء مهام مستشار بسبب فضيحة التسريبات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم طرد اثنين من الموظفين بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإيعاز من زوجته سارة.

وقالت هيئة البث إنه تمت إقالة مديرة مكتب نتنياهو، ومن المتوقع إنهاء مهام مستشار آخر، بينما رجح مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن سارة نتنياهو متورطة في هذه التحركات، على خلفية فضيحة التسريبات الأخيرة.

وأوضح تقرير هيئة البث أنّ مديرة مكتب رئيس الوزراء، (التي قدمها بالحرف الأول من اسمها "ن") تم فصلها من منصبها هذا الأسبوع، وأنه من المتوقع أن يتم إنهاء مهام "م"، المستشار في المكتب، قريبًا.

وأضاف التقرير أن "ن" شغلت منصب القائم بأعمال مدير مكتب نتنياهو خلال الأشهر القليلة الماضية، وتم نقلها مؤخرًا إلى منصب مؤقت، ثم تم استدعاؤها هذا الأسبوع للتسريح من العمل على أساس "نفاد المخصصات".

وبحسب مصدر آخر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي فإنه على خلفية التحقيقات والتسريبات الأخيرة التي هزت مكتب رئيس الحكومة، فإن هناك رغبة في المكتب لإجراء تغييرات كبيرة في الموظفين و"خلق أجواء جديدة".

ووفق المصدر ذاته "يبدو أن هذه التحركات ستتواصل ولن يكون هؤلاء آخر المغادرين للمكتب في المستقبل القريب".

وبحسب موقع "كان" الإسرائيلي فقد تم تعيين دوريت شتاينميتز، المقربة من سارة نتنياهو، في منصب نائب المدير العام لـمكتب رئيس الوزراء، والتي تم توبيخها سابقًا بسبب مخالفات في عملها، وتشغل أيضًا منصب المدير العام بالنيابة لمكتب رئيس الوزراء، وهو ثاني أهم منصب في المكتب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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