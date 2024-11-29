إسبانيا: لا نبيع أسلحة لإسرائيل والشرق الأوسط يحتاج إلى السلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:40 صباحاً - قال وزير خارجية ‎إسبانيا خوسيه مانويل، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تبيع أسلحة لإسرائيل وأن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام.

قطاع غزة يشهد أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن قطاع غزة يشهد منذ أكتوبر 2023 أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة الأممية، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي المرة الثانية التي تتجدد فيها المناسبة مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة دون رادع دولي.

وقالت الأونروا إن محنة اللاجئين الفلسطينيين تظل أطول أزمة لاجئين لم تُحل في العالم.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين ومنازل عائلات في غزة

واستشهد أمس الجمعة، 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "الدحدوح"، قرب دوار أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أشار الدفاع المدني في غزة، إلى أن "طواقمه انتشلت 3 شهداء و5 إصابات جراء استهداف إسرائيلي منزلا لعائلة "نصار" مقابل مطعم بالميرا في شارع الوحدة غربي مدينة غزة".

وأضاف أن طواقمه "أنقذت حياة 4 أشخاص أصيبوا في قصف إسرائيلي آخر استهدف منزلا لعائلة "السرحي" في حي الزيتون، ونقلتهم إلى المستشفى المعمداني".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت فجر الجمعة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل وإصابة عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مدينة غزة شمال القطاع.

كما أصيب 8 أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت استراحة بحرية غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين خلف مسجد أبو مطر جنوب غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,330 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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