مصرع 9 ركاب بحافلة سياحية جراء انهيار أرضي في إندونيسيا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:07 صباحاً - لقى 9 أشخاص مصرعهم في حافلة سياحية جراء انهيار أرضي تسببت بها الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفقا لما ذكره مسؤولون.

انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية

وأفاد المسؤولون أنه تم انتشال الجثث من الحافلة التي غطتها الأشجار والطمي والصخور الناجمة عن الانهيار الأرضي على الطريق بين مدينة ميدان وبلدة بيراستاجي بإقليم نورث سومطرة الإندونيسي، مساء أمس الخميس، ويعد هذا الطريق هو الطريق الرئيسي من العاصمة ميدان إلى المناطق الأخرى في المنطقة.

وكانت الحافلة من بين مركبات تقطعت بها السبل بسبب الانهيارات الأرضية على طول الطريق منذ صباح يوم الأربعاء.

كما أصيب أكثر من 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة ميدان.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال موجي إديانتو من الشرطة الإقليمية في شمال سومطرة في رسالة فيديو نشرتها وكالة البحث والإنقاذ الوطنية الإندونيسية يوم الخميس، إن بعض المركبات وركابها لا يزالون عالقين بين الانهيارات الأرضية على الطريق.

تكرار الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

ولقىي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات أخرى في المنطقة هذا الأسبوع.

وتتسبب الأمطار الموسمية التي تستمر من أكتوبر وحتى مارس، في حدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في إندونيسيا، وهي أرخبيل مكون من 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص في مناطق جبلية أو بالقرب من سهول الفيضانات الخصبة.

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