يديعوت أحرونوت: توقعات بعودة القتال في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - نقلت يديعوت أحرونوت عن ضابط إسرائيلي، أن مسئولين في المؤسسة الأمنية بإسرائيل يقدرون احتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه كلما كانت قواعد اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذها أكثر وضوحا ستصمد فيما بعد.

الجيش الإسرائيلي ينشر إحصائية موجزة لمعركته الطويلة ضد حزب الله

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، معطيات موجزة للقتال الطويل ضد حزب الله، والذي انتهى هذا الأسبوع باتفاق لوقف النار بعد حوالي 14 شهرا من الاشتباكات.

ووفقا للبيانات، فقد استولى الجيش الإسرائيلي على أكثر من 155 ألف قطعة من الأجهزة المتفجرة والمسيرات والصواريخ المضادة للدروع والطيران ومنصاتها وأجهزة الكمبيوتر والاتصال والوثائق.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي أكمل 14 ألف ساعة طيران ونفذ 11 ألف طلعة جوية هجومية، وعمل أسطول البحرية ضد الأراضي اللبنانية لمدة 25 ألف ساعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه دمر نحو ألف منشأة تحتية البقاع ونحو 360 منشأة تحتية في بيروت، كما أكد أنه هاجم 1600 مقر عسكري من جميع وحدات حزب الله وأكثر من 1000 مستودع أسلحة.

إحصائية بعمليات حزب الله ضد إسرائيل

وكان "حزب الله" نشر إحصائيات لأهم العمليات النوعية خلال 72 يوما من "معركة أولي البأس" مع الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى "مقتل أكثر من 130 إسرائيليا".

وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء 27 نوفمبر، عرض حزب الله انفوغراف يظهر أهم العمليات النوعية من 17-9-2024 إلى 27-11-2024، خلال 72 يوما من "معركة أولي البأس" وإجمالي الآليات المدمرة وخسائر الجيش الإسرائيلي.

وأوضح حزب الله اللبناني أن "المقاومة الإسلامية نفذت 1666 عملية عسكرية، بمعدل 23 عملية يوميا، أوقعت أكثر من 130 قتيلا إسرائيليا وأكثر من 1250 جريحا، وذلك خلال 72 يوما من معركة أولي البأس".

وأضاف أن "المقاومة نفذت 540 عملية قصف لمستوطنة، و420 نقطة عسكرية و211 قاعدة عسكرية، و147 موقعا حدوديا. كما تصدت المقاومة لـ31 عملية تقدم برية".

وأشار إلى أنه "تم تنفيذ 111 عمليات استهدفت خلالها ثكنات عسكرية، و142 لمدن، و35 مسيرة وتصدت لـ 29 عملية تسلل، كما نفذت المقاومة خلال 60 يوما 1285 رماية صاروخية و93 رماية مدفعية، و166 رماية بسلاح الجو، و86 عملية بالصواريخ الموجهة، و34 عملية دفاع جوي، و16 بالقناصات والرشاشات، و11 بسلاح الهندسة، و11 بالأسلحة المباشرة".

وبالنسبة لخسائر الجيش الإسرائيلي، فقد أكد حزب الله أنه "تم استهداف 76 آلية عسكرية، و55 مركزا قياديا و32 مربض مدفعية، و17 مصنعا وشركات عسكرية، و14 معسكرا تدريبا، و10 عملية استهداف لقواعد جوية، و9 لطائرات مسيرة، و4 مخازن عسكرية، و8 دشم وتحصينات، و4 مخازن عسكرية، و1 مشاغل عسكرية و2 تجهيزات فنية".

وذكر أن "عدد المستوطنات المخلاة بلغ أكثر من 100، وعدد المستوطنين النازحين بلغ أكثر من 300 ألف، في حين أن شعاع المنطقة المخلاة بلغ 30 كلم، وعمق منطقة الاستهداف يبلغ 150 كلم".

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