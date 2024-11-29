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رغم التحذيرات الأمريكية، وزير الدفاع الروسي يصل كوريا الشمالية - أخبار كلمتك

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رغم التحذيرات الأمريكية، وزير الدفاع الروسي يصل كوريا الشمالية - أخبار كلمتك

رغم التحذيرات الأمريكية، وزير الدفاع الروسي يصل كوريا الشمالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:54 صباحاً - وصل وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف، اليوم الجمعة، إلى كوريا الشمالية للقيام بزيارة رسمية، وفق ما ذكرته وكالات أنباء روسية نقلًا عن بيان للجيش الروسي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وصل الجمعة في زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية.

وجاء في بيان الوزارة: "من المقرر أن يتم خلال الزيارة الرسمية لوزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية، عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي القيادة العسكرية والعسكرية- السياسية في بيونج يانج".

ووفقا لبيان الوزارة، تمت في مطار سونان الدولي الواقع في ضواحي بيونج يانج، إقامة مراسم استقبال رسمية للوفد الروسي بمشاركة حرس الشرف التابع للجيش الشعبي الكوري.

وكان في استقبال الوزير الروسي، عند سلم الطائرة وزير الدفاع الكوري الشمالي الجنرال نو جوانج تشول.

في يونيو الماضي قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية استغرقت يومين.

وتأتي هذه الزيارة رغم التحذيرات الأمريكية من التعاون "الخطير" بين روسيا وكرويا الشمالية ضد أوكرانيا.

وخلال هذه "الزيارة الرسمية" لبيونج يانج، حليفة موسكو والتي وقّعت مع روسيا معاهدة دفاع مشترك، سيلتقي بيلوسوف عددًا من "المسؤولين العسكريين والسياسيين الكوريين الشماليين" وفق ما أفاد البيان، بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق، أكدت أجهزة استخبارات كوريا الجنوبية، "مشاركة" جنود كوريين شماليين في "العمليات القتالية" في كورسك الروسية، بعدما تحدثت  الولايات المتحدة عن انخراط بيونغ يانغ في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقالت أجهزة الاستخبارات في سول، إن "القوات الكورية الشمالية المرسلة إلى روسيا انتقلت إلى منطقة كورسك، و"نُشرت في ساحة المعركة"، و"بدأت تشارك في العمليات القتالية".

 وكانت الحكومة الأوكرانية قد نشرت مقطع فيديو قالت إنه يُظهر جنودًا من كوريا الشمالية يتدربون في معسكر روسي قبل الانضمام للقتال مع موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن مما وصفه بأنه "تعاون خطير مزعزع للاستقرار" بين كوريا الشمالية وروسيا في الحرب على أوكرانيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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