حزب الله: صمود المقاومة أفشل العدوان الإسرائيلي على الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله اللبناني محمود قماطي “حققنا الانتصار اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة، والعدو لم يحقق أيا من أهدافه”.

وأوضح في مؤتمر صحفي من الضاحية الجنوبية لـ بيروت : "صمود المقاومة في الجنوب أفشل العدو وأفشل العدوان على الشرق الأوسط أيضا، وقال إن ما جرى اليوم هو انتصار للأمن القومي العربي، كما توجه للرأي العام اللبناني بالقول إنه عندما يفشل العدو في تحقيق أهدافه ويصل إلى نقطة الاستعصاء العسكري فهذا هو الانتصار".

وتابع: “تحية لبيئة المقاومة التي صمدت وصبرت وكانت وفية ومضحية في سبيل دعم المقاومة وصمودها ونحن أوفياء لهذه البيئة، كما سنتابع موضوع الأسرى كما موضوع إعادة الإعما”.

وعن القضية الفلسطينية، قال: "كيفية استمرار دعمنا لفلسطين أمر يُقرر في حينه".

وأعلن جو بايدن مساء أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.



وبدوره قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤقت ومجرد مسكن للصراع في الشرق الأوسط.

مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وأضاف طارق فهمي أن مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان متوقف على عدة عوامل منها، الوجود الأمريكي فيه وأيضا قيام قوات اليونيفيل بمهامها على الأرض، والتزام الطرفين “حزب الله وإسرائيل” بهذا الاتفاق.

وتوقع فهمي صمود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لأن كلا الطرفين حزب الله وإسرائيل انهكا خلال هذه الحرب، فالحزب خسر أغلب قياداته وهو بحاجة إلى هدنة لإعادة ترتيب صفوفه والحفاظ على قوته العسكرية.

إسرائيل متجهة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أن إسرائيل تعرضت لخسائر فادحة سواء في المعدات أو الجنود في مواجهات مع حزب الله اللبناني، وهناك ضغط سياسي كبير على نتنياهو لإعادة مستوطني شمال إسرائيل، وجيش الاحتلال غير قادر على القتال في جبهتين في وقت واحد.

وأكد انه من المتوقع أن تحدث مناوشات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ستضغط على الطرفين لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ولفت إلى أن إسرائيل متجهة خلال الأشهر القليلة القادمة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، مؤكدا أن اتفاق لبنان لا يعني أن جيش الاحتلال انفرد بحماس في غزة لأن حماس باقية في القطاع وعملية القضاء عليها ليست سهلة.

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