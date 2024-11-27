نبيه بري لـ اللبنانيين: عودوا إلى أرضكم حتى لو كانت ركامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان تمكن من إحباط العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الحرب أظهرت وجه ‎لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية.

وقف إطلاق النار

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريحات له: “نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني ونشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار”.

أطالب بالإسراع في انتخاب رئيس جمهورية

وأضاف: “نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على ‎لبنان هددت شعبه وتاريخه، وأطالب بالإسراع في انتخاب رئيس جمهورية، وهذه اللحظة امتحان لكل اللبنانيين بجميع طوائفهم لإنقاذ بلادهم وحماية مؤسساتها الدستورية”.

وختم رئيس مجلس النواب اللبناني قائلًا: “أدعو جميع اللبنانيين إلى العودة إلى أرضهم حتى لو كانت ركامًا”.

وعلى الجانب الأخر رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، رسميا بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مما يمثل نهاية محتملة للقتال المستمر والمعاناة الإنسانية في المنطقة.

حل الصراع السابق بين إسرائيل وحزب الله

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله في أن يمهد هذا التطور الطريق لسلام دائم بين البلدين.

ودعا جوتيريش إسرائيل وحزب الله إلى احترام جميع الالتزامات بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا على الفور.

وشدد على ضرورة اتخاذ الطرفين إجراءات فورية للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 2006 الذي سعى إلى حل الصراع السابق بين إسرائيل وحزب الله.

ويتطلب هذا القرار، المعروف بالقرار 1701، نشر القوات اللبنانية في المناطق الجنوبية المتاخمة لإسرائيل ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله.

وأعربت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان عن استعدادهما لدعم هذه العملية بما يتماشى مع ولاية كل منهما.

وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ الآن عند الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، واصفا ذلك بأنه "نبأ سار"، متوجّها بالشكر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمشاركته في الجهود التي بذلت.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الثلاثاء عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على الاتفاقية.

حزب الله لن ينفذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل

وتضمنت البنود أن إسرائيل ستنسحب تدريجيًا من جنوب الخط الأزرق خلال فترة تصل لـ60 يومًا وأن حزب الله لن ينفذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل.

وجاء بالبنود أيضًا أن الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في الدفاع عن النفس وأن الجيش اللبناني له الحق في حمل السلاح في جنوب لبنان.

كما أوضحت الاتفاقية أنه ستُشكَّل لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ الالتزامات الموجودة في الاتفاقية.

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