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جيش الاحتلال يعلق على بيان حماس حول مقتل أسيرة إسرائيلية - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يعلق على بيان حماس حول مقتل أسيرة إسرائيلية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلق على بيان حماس حول مقتل أسيرة إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 08:23 مساءً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت:" إنه يفحص المعلومات بشأن مقطع نشرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يظهر مقتل أسيرة"، موضحا أنه لا يمكنه نفي أو تأكيد صحته حتى اللحظة.

وكانت كتائب القسام أعلنت مقتل أسيرة إسرائيلية بسبب العدوان الجاري على شمال قطاع غزة، وقالت إن على إسرائيل أن تستعد للتعامل مع مشكلة اختفاء جثث أسراها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت قال أبو عبيدة ، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام،  إنه "بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات العدو بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة".

مقتل أسيرة إسرائيلية في شمال غزة 

وأضاف أبو عبيدة: "لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة".
وتابع: "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم  يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناة أسراهم ومقتلهم".

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كتائب القسام تستهدف منزلًا تحصنت فيه قوة إسرائيلية (فيديو)

واختتم أبوعبيدة حديثه: "على العدو الاستعداد للتعامل مع اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع واستشهاد بعض الآسري".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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