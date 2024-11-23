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بدر عبد العاطى: جرى التباحث بشان استيراد الدواجن واللحوم من دولة بوليفيا - أخبار كلمتك

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بدر عبد العاطى: جرى التباحث بشان استيراد الدواجن واللحوم من دولة بوليفيا - أخبار كلمتك

بدر عبد العاطى: جرى التباحث بشان استيراد الدواجن واللحوم من دولة بوليفيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:55 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تطوير العلاقات مع بوليفيا، وذلك في ذكرى مرور 64 عاما على تدشين العلاقات المصرية مع بوليفيا

وقال  خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سيليندا سوسا، وزيرة خارجية بوليفيا، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة  انه تناول العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أنه تم التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادى والتجارى والسياحي. 

وأضاف إن هناك شغفا كبيرا للشعب البوليفى لزيارة مصر، ومصر ترحب بذلك. 

واستطرد إنه تم التباحث بشأن استيراد الدواجن واللحوم من دولة بوليفيا، وكذلك تصدير الدواء المصرى إلى بوليفيا،  وأشار إلى توقيع اتفاقية بين المعهد الدبلوماسى المصرى والبوليفي. 

ونوه إلى الاهتمام المصرى لتعزيز التعاون مع الجانب الجنوبى كما تم التباحث بشان الجانب السياحى وكذلك الملفات الإقليمية والدولية وسياسة الازدواج فى المعايير الدولية بشان غزة ولبنان مما يهدد السلم والأمن الإقليمى والدولى. 

وشدد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار إلى أن هناك دعما مصريا لبوليفيا فى مجلس حقوق الإنسان ،وكذلك دعم بوليفي لمصر. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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